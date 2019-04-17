【內地忌廉哥】浪喵成速遞站站長　看守貨物超盡責　還懂擊退外敵

幸福從來都必須靠自己爭取，南京市內這隻名叫「大王」的貓貓想必深諳這道理，皆因牠去年曾主動出擊「求收養」，終結了自己的流浪生涯。

「大王」原本是一頭無家可歸的貓貓，但現時已搖身一變成速遞站副站長，俘虜了不少附近居民的心。去年12月底，南京某速遞站站長的妻子忽爾在店門前聽到貓叫聲，她循著叫聲看到了一旁的「大王」。「大王」隨即朝她走去，主動欽點她成為貓奴。

「大王」原本是一頭無家可歸的貓貓，但現時已搖身一變成速遞站副站長。（南京頭條）

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站長透露，夫妻二人一向也喜歡小動物，家中早已養有十多隻貓，所以當初很快便決定收養「大王」。現時的「大王」身型圓潤，令人難以想像牠曾經十分瘦弱，被收養時只得約兩公斤重。眼神精靈的「大王」身穿速遞站制服，一臉認真地看守貨物。速遞站站長指「大王」性格乖巧且能幹，不但不會亂翻貨物，更會在其他貓狗靠近貨物堆時嚇退牠們。

「大王」甚受附近居民歡迎，站長表示很多路過的小孩也會特地逗牠玩。其實不僅小孩，就連成人也無法抵抗牠的魅力，紛紛取出相機為牠留影，儼如香港的「尖東忌廉哥」般受盡萬千寵愛！

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