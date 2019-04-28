【萌寵充電站】芝娃娃Dolly成狗界潮流教主　衣服竟比零食多

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 這次將會跟大家分享來自美國的Dolly，牠是一隻黑色的芝娃娃，平日最愛穿上不同的衣服，帶領狗界的潮流！

Dolly的造型超百變！（Instagram圖片：dolly_pawton）

英國有一隻芝娃娃，牠從小開始已經身穿時尚的服飾，吃著豐富的美食，擁有別人夢寐以求的生活，牠到底是何方神聖呢？牠原來是國際時尚講師Lucy的愛犬Dolly Pawton。

Lucy任職於倫敦時裝學院，亦為時尚習誌撰寫文章，她的名字幾乎與潮流掛勾。她的愛犬Dolly擁有無數潮流服飾，例如芭蕾舞裙、棒球外套、仿皮草、夾克外套等等，每件衣服都充滿流行的元素。牠的衣服可能比大家還要多！而這些獨特的衣服更是Lucy特意為Dolly設計的！

▼▼▼點撃影片跟Dolly一起挑衣服！▼▼▼

▼▼▼Dolly的風格多變，貴婦、龐克通通都有！▼▼▼

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Lucy每天都會帶牠到不同的餐廳用餐，每當食物擺滿一桌後，她都會安排Dolly撐著桌沿拍照，看起來就像正在享受著一頓美好的晚餐！而且Lucy還會帶Dolly到處打卡，拍下幅幅美照。

Dolly還是不少知名品牌的「代言人」，牠經常會擔當狗狗模特兒，穿上別緻的衣服，為品牌宣傳最新的產品。牠偶爾更會戴上時尚品牌的飾物，讓人無比羨慕！不愧為潮流達人！

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