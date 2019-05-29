【狗麻醉】做手術有必要麻醉？無知隨時害死毛孩

無論你家狗狗是否健康，大部分的狗狗在自己的狗生當中都至少需要進行一次手術。畢竟大部分的狗狗都是需要進行絕育手術的，除非主人並不想給狗狗絕育。那麼問題來了，狗狗絕育就必須要進行麻醉，而在坊間的傳聞當中，給狗狗進行麻醉是一件十分危險的事情。有部分的主人就會因此而產生擔心，害怕自己的狗狗會因為麻醉而失去性命，但其實，麻醉並沒有傳言當中那麼危險。

麻醉的定義是暫時喪失感覺或意識。在現代醫學當中，為了給狗狗進行手術的時候，都需要對狗狗進行麻醉，用藥物讓狗狗喪失意識。雖然在一開始的時候，麻醉的失敗率很高，但是隨著時間的推移和技術的進步，現在麻醉已經成為了醫學裡面常見的一種方式。

人們所擔心的問題，就是麻醉藥會不會讓狗狗出現嚴重的問題，導致它們死亡。而一般的麻醉事故都是因為兩個原因：

1.狗狗本身對麻醉藥過敏和排斥；

2.寵物醫生沒有掌握好麻醉藥的分量。

第一個的原因是人們無法干預的，而第二原因，隨著寵物醫學的發展，已經成為了一件極為罕見的情況。在2012年對狗和貓麻醉劑死亡的研究發現，健康的寵物因為麻醉而死亡的情況並不多見，僅僅只有0.12％（3/2602）。

雖然在一開始的時候，麻醉的失敗率很高，但是隨著時間的推移和技術的進步，現在麻醉已經成為了醫學裡面常見的一種方式。(Getty Images)

而實際上，大部分因為麻醉而死亡的寵物，其實並非是麻醉出現了問題，而是因為它們的原本就有沒有被發覺的疾病。在寵物醫生詢問主人寵物是否有病史的時候，主人因為不清楚往往會回答沒有。所以，在麻醉的時候，寵物會因為麻醉而刺激到發病，因此而失去了自己生命。而預防這種的情況最好的方法，就是定期給狗狗進行體檢，掌握狗狗的健康情況。如果狗狗患有心髒病或者是其他疾病的情況，那麼就要告知醫生，讓醫生對情況進行判斷，調整治療計劃。

不過，只有這幾種手術可以取消，如果狗狗不能接受麻醉，醫生會建議取消狗狗的絕育手術和洗牙手術。其他的需要治療的重大疾病的手術，只能重新制定新的治療計劃，使用藥物治療或者是其他的治療方式。

需要治療的重大疾病的手術，只能重新制定新的治療計劃，使用藥物治療或者是其他的治療方式。（VCG）

其實主人擔心狗狗麻醉的安全問題並沒有任何的作用，我們唯一能做的，就是給狗狗找一個更為值得信任的寵物醫生，然後告訴它狗狗的情況，然後信任他。畢竟寵物醫生才是專業人士。而且它們需要對我們的狗狗負責，會跟我們一樣，謹慎而小心地制定狗狗的醫療計劃。

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