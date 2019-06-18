【狗健康】拉重物比賽　竟然要狗狗拉2249公斤重物？！

今年冬天的時候，國外的狗拉雪橇運動，一直被很多狗主人抵制。因為在比賽中，出現了很多傷害狗狗的事情，有些狗狗甚至是負傷進行比賽。最近也有一項狗狗運動引起了爭議，就是狗狗拉重物。其實這項比賽已經有數十年的歷史，但近幾年大家對狗狗運動更加關注，讓更多人開始了解這些運動的背後，狗狗可能會收到多少傷害。

（PInterest）

以前鬥狗的時候，有些人也會用狗狗拉重物的形式對狗進行訓練，主要是培養狗狗的耐力和力量。但真正的狗狗拉重物，比那種訓練方式還要辛苦很多倍。在比賽中會用一條特製的繩子扣在後面的小車上面，然後讓狗狗拉著小車走，狗狗必須要在60秒內，把重物拉開4.5米的距離，才算成功。主人不能觸碰狗狗，只能在終點一直鼓勵狗狗，讓狗狗快點回到自己身邊。

後面拖車的重物會不斷增加，直到最後只有一隻狗狗能拉動為止，得出拉重物的冠軍。看著狗狗這樣小小的身軀，你絕對想不到牠們能拉動多重的東西，重物最後可能會到2000多公斤。比如2011年的似乎，就有一隻經過特訓的比特犬，拉動了2351公斤的推車；而在2017年時，一隻68公斤的阿拉斯加雪橇犬，拼盡全力拉動了2449公斤的推車。

但有些主人不這麼覺得，他們覺得自己知道狗狗的極限在哪裡，不會強迫牠們做不喜歡的事情。然而這種說法並不能說服一些網友，他們開始炮轟這個比賽。而且有些勝負欲很強的主人，還是會把狗狗當成比賽的工具，其中的辛苦可能只有狗狗自己知道了。

對於這項狗狗拉重物的比賽，你怎麼看？

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