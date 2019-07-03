狗狗愛挑戰　成功征服英國3大高峰　被網民封冒險王

有怎樣的主人，便有怎樣的狗狗。 在英國，便有一隻極之愛冒險的狗狗，更成功征服英國3大高峰。當然，牠的成功絕對是與主人有關。只要一有空，主人便會帶狗狗一起去遊山玩水探險，牠精力無窮熱愛挑戰，主人更建立了網站，提供人狗一起去冒險的挑戰路線，令網民大讚！

我叫Pepper，個個都叫我冒險王。（instagram@chilli.pepper.dog）

這隻可愛的冒險王狗狗Pepper來自英國，是隻匈牙利維茲拉犬，而且牠是女孩子來的。牠的主人是29歲的Tim Featonby和28歲的Jess Knowles夫妻二人。由於夫妻都喜歡運動，又愛到處冒險，因此每當有空時，都會帶著Pepper四處去。

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夫妻2人愛冒險，也愛拍照，因此與狗狗留下了許多美好回憶。（instagram@chilli.pepper.dog）

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天生愛冒險

Jess表示：「Pepper什麼都不怕，牠最喜歡跟著我們一起乘划艇，一起去爬山。當我們踏著爬山單車上山時，牠便盡情地奔跑追趕著。我們留意到Pepper不太喜歡留在室內，牠是屬於戶外的。只有盡情地奔跑，牠才會展露出燦爛的笑容。由於我們夫妻都屬於運動型，喜歡挑戰冒險，我們也希望Pepper喜歡這種生活，因此經常與狗狗一起參與冒險活動。但我們從不強迫Pepper，牠是真心喜歡與我們在一起冒險。」

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和Pepper一起享受生命，這是最快樂的事。（instagram@chilli.pepper.dog）

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Pepper的冒險經歷絕不簡單，牠甚至完成了三峰挑戰賽（Three Peaks Challenge），成功登上英格蘭、威爾士和蘇格蘭的最高山峰。而Jess表示，迄今為止與Pepper最難忘的冒險經歷，是一起跨越法國南部的峽谷杜爾維登（Gorges Du Verdon）。這是一個充滿回憶，刺激緊張又具挑戰性的經歴。

由於經常帶著Pepper去冒險，因此夫妻二人經驗十足，更開設了一個The Weekend Warriors網站。在這裏分享了有關能與狗狗一起參與的冒險行程，以及建議裝備和提示等，讓更多的人可以帶著愛犬一起去冒險。

這就是Pepper的新書！（instagram@chilli.pepper.dog）

「起初我們還擔心沒有人會喜歡這些資訊，但事實是許多人留言給我們，希望了解更多帶狗狗去冒險探索時需要知道的事。我們很高興可以與大家分享，這都是我們的親身經歷，能讓你與狗狗一起歡度快樂的時光。」除了網站外，Jess夫妻正籌備製作一本故事書給小朋友看，當中的內容就是Pepper不畏困難的冒險挑戰精神，預計7月便有售！