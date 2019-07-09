【萌寵充電站】慢慢、顧呷兩大重量級明星首次碰面　肥肉逼爆螢幕

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣兩位「重量級」寵物明星今天（9日）終於碰頭，分別是洛威拿「慢慢」及拉布拉多「顧呷」。牠倆肉騰騰的身軀並列在一起，同時露出無邪的笑容，光這一幕便足以融化許多人的心。

台灣兩隻「網絡紅狗」──「慢慢」和「顧呷」今日（9日）首次見面，畫面令粉絲們激動不已。「顧呷」的飼主在Facebook群組「有點毛毛的」發文，分享多張牠們的合照。

網絡明星「慢慢」和「顧呷」今日（9日）首次見面。（Facebook@有點毛毛的）

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兩隻人氣高企的狗狗聚頭，短短兩小時已吸引過千粉絲讚好。牠們的特點就是同樣豐滿，體重均超過40公斤，而且在網上均有眾多支持者，可謂是場「甚具份量」的會面！「顧呷」的飼主更嘗試抱起61公斤的「慢慢」，笑言：「突然覺得43公斤（顧呷的體重）好輕鬆。」

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「顧呷」曾經登上雜誌封面。（Instagram@gojia222）

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主角之一「顧呷」是一隻3歲多的拉布拉多，牠的名字源於台語「只顧著吃」，後來為了更方便粉絲發音，遂又名為Go+（發音與顧呷接近）。牠肉騰騰的身材為牠吸納不少過萬粉絲，後更成立了Facebook專頁「那隻拉拉」。

「慢慢」曾為幫助鄰居婆婆，獻出自己的身軀作為拐杖。（Facebook@有點毛毛的）

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至於洛威拿「慢慢」則是以體型巨大，卻又格外善良而聞名。牠曾為幫助鄰居婆婆，獻出自己的身軀作為拐杖。除此之外，牠又會在婆婆過馬路時，幫忙看後方來車，非常體貼。