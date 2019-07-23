白衫男用木棍施襲　打死自家養金毛犬　行兇後竟稱不小心

近日元朗有白衣男子持木棒亂打途人，全城市民人心惶惶。 相隔香港不遠的廣州，昨晨（7月22日）亦有白衣男子，拿著木棍並綁著狗狗，然後亂棍將自己養的狗打死。雖然狗主稱自己是「不小心打死」、「狗死了也流眼淚」，但網民指責「不愛也請不要傷害」。

狗主怒氣沖沖，拿著木棍步向狗狗身旁。（梨視頻）

可以不愛，但請別傷害。

7月22日凌晨時份，在廣州街頭傳出狗狗吠叫的聲音。由於狗狗吠得悽慘，並持續了好幾分鐘，因此引起不少人注意，更有人拍片錄得狗狗被虐打影片。從影片中可看到，一隻白色狗狗被人綁在路旁，而一名穿白衣的男子，正用木棍追打狗狗。

狗狗發出悲叫聲，引起了居民注意。（梨視頻）

有受訪者表示，昨日凌晨4時多傳出狗狗慘叫聲，他最初還以為是有狗狗在打架，沒有為意。但持續了差不多4分鐘後，慘叫聲仍未停下來，於是便起床看到打狗這一幕。他更指，6時多出門上班時，還看到狗屍在暴露在街頭。

狗主回應指，他被自己養的狗狗咬了，所以要懲罰牠，但不小心將牠打死：「不小心打到頭，不是故意打死的，狗死了我也流了眼淚」。不過，網民看到影片後，表示這不是懲罰狗狗的好方法「養狗就要負責，我覺得如果家庭條件還行，希望訓狗普及，可以帶狗狗去上學」、「狗咬主人，只能說明狗狗從小就被主人打.....只會用暴力解決問題」、「既然牠咬人的話養不得，你又心疼，那為什麼不採取緩和一點的手段呢？」

【點擊圖片看另一宗狗狗被活活打死事件。教狗真的有其他方法，打狗不能解決問題】

沒拖繩的貴婦狗被金毛咬死，結果貴婦狗的主人為報仇，拿木棍打金毛活活打死。（梨視頻）