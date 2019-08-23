【貓咪冷知識】暹羅貓毛色變是生病了嗎？　獸醫這樣解釋

變色這兩個字，一般來說跟貓咪是扯不上關係的，但是暹羅貓可就不一樣了！暹羅貓號稱貓界變色龍，因為牠的毛色可是會改變的！

有名網友飼養了一隻暹羅貓，但無意間發現貓咪的臉越來越黑，難道是生病？還是身體有任何狀況？結果三步併兩步，飛快地帶愛貓去獸醫院檢查，獸醫卻若無其事的說：「這很正常！」到底是怎麼回事呢？

貓咪的臉越來越黑，怎麼回事？（Instagram@lihsiaochi）

結果原來是因為暹羅貓體內有個產生色素的酶突變了才會這樣。因為這個突變，導致產生色素的酶變得很不穩定，有點像是顯色故障了！所以在溫度高低不同的環境，暹羅貓的毛色也會跟著發生改變！

溫度低就會變深色，溫度高就會變淺色！所以可以發現暹羅貓這個品種，在身體末梢部位顏色都比較深；而身體體溫較高，自然就是淺色的毛色了。所以就連天氣溫度的變化，都可能影響到暹羅貓的毛色哦！

▼點擊看暹羅貓哪些身體部位容易變深色

結果這名網友回家就趕快開冷氣讓貓吹，希望貓咪可以恢復正常體溫XDDD 但因為暹羅貓這個特性，主人可以藉由毛色的變化，來觀察貓咪是否正在發燒或是生病了。

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