【橘貓曬太陽】設計師用神剪接技巧　造就真實版獅子王

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由facebook專頁半島師奶投稿，分享帶貓咪外出曬太陽的經歷，更忽發奇想將貓咪抱起，讓牠搖身一變，成為獅子王。

周末帶著貓咪，去吸吸花香，曬曬太陽。（facebook@半島師奶）

我們是澳門多媒體設計師──半島師奶，多寶是我們從2017年從愛護動物協會領養回來的，因為初時領養回來時都長了黴菌，醫生建議要多曬曬太陽，所以我們都會固定時間帶多寶外出。某天到海邊外出曬太陽時，那時候差不多5點，陽光下多寶的毛色曬得很金黃，讓我們聯想到迪士尼電影《獅子王》，於是突發奇想，便模仿一下電影預告片裏的片段。

帶貓咪去曬太陽，你看夕陽多美。（facebook@半島師奶）

帶主子曬太陽

多寶的性格很霸道，貪玩，對新事物會充滿好奇心，還很好色，有陌生男人接近就會哈氣，相反對女生的態度就會友善很多。不過由於多寶平時都是住在我們的工作室，比較少接觸人群，所以醫生都建議我們可以循序漸進地多些帶多寶外出，一來是曬太陽對牠有益，其次可以讓牠多接觸人。

貓咪成為助手，出席不同的場合，幫忙吸引參觀者？（facebook@半島師奶）

我們間中也會在專頁分享多寶的搞笑日常，不少人都會問我們：「你們家的多寶經常周街去，牠不害怕嗎？」「出街會不會亂走導致走失？」我們一般周末會帶多寶外出，要循序漸進地讓牠適應，每次外出時間都不能太久，避免到人群擠迫的地方，而且每次外出都會做足安全措施，我們比起任何人更怕多寶走失呢！