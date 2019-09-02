小貓回家後性情大變　竟曾遭魔鬼折磨？　主人發現恐怖兇器...

貓咪這麼可愛，為何有人會這樣殘忍虐貓！ 在英國，有隻小貓咪被人殘酷虐待，牠痛苦得四處奔跑，就連主人出現時也躲開。主人幾經辛苦將貓咪捕捉，才發現貓咪受虐。幸好及時帶往獸醫處治療，而獸醫表示貓咪沒有受到嚴重傷害，但要些時間才能完全康復。

貓咪的眼睛被人用萬能膠黏着，究竟是什麼人要這樣虐貓。（facebook@Claire Patricia Isaac）

這宗殘忍的虐貓事件，發生在英國威爾斯的Llanelli市。在8月底時，主人Claire Isaac發現自己放養的貓咪Primrose，突然變得反應異常，只要一靠近便會逃走。因此她設法將貓咪困在屋裏，然後抓起來觀察，這時她才發現，小貓Primrose的眼睛竟然被人用萬能膠黏合起來。

Claire知道貓咪出事後，便即時帶牠去看獸醫，獸醫要替貓咪麻醉並剪掉眼睛附近的毛髮，然後再動手術將已乾掉的膠水弄掉。貓咪到獸醫診所前一直顯得很痛苦，幸好麻醉並動手術後，貓咪情況已穩定下來。

貓咪像是沒法生過任何事，在家開心地吃着吞拿魚。（facebook@Claire Patricia Isaac）

獸醫向Claire表示，不幸中的大幸是貓咪視力沒有受到影響，但Claire要支付119英鎊的治療費，而且心靈受到嚴重創傷，感到很不安。她回家後，在家中停車場附近發現已用完的萬能膠瓶子，這顯然是有人故意使用它來將小貓的眼睛黏住。

別亂跑了，主人快要擔心死了。（facebook@Claire Patricia Isaac）

8月29日時，Claire在自己的facebook裏更新了Primrose的情況。雖然眼睛位置仍有些腫脹，皮毛被剃掉了很多，但貓咪看來已走出陰霾，樂觀地沉醉在自己的舔毛世界裏，而且還享用了三文魚作為晚餐。但主人Claire還是憂心忡忡地表示，她還是很不安，「我不會再讓牠離開我的視線範圍！」現時案件已交由警方接受處理，但暫未有任何嫌疑犯被捕。

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