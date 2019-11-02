【虐畜】聲稱貓阻礙駕車　司機將牠丟出車外　網民怒斥沒人性

怎可以這樣棄貓！近日在四川，有網民分享了從車Cam拍到的影片，當中有人從車窗丟出貓咪，然後便開車離開。事件引起民憤，縱然警方已拘捕司機並作出處罰，但大家認為罰200元和扣2分，以及接受愛心教育這根本不能起阻嚇作用！

這宗疑似棄貓事件，發生在10月20日的四川自貢一條行車道上。從影片中可看到，當時一輛私家車突然轉向，並停了下來。然後有人從車窗將貓咪從膠袋裏丟出車道上，隨後便絕塵而去。

事件被人投訴，引起警方關注。其後警方找到涉事車輛與車主，據車主表示，那隻小貓是他養的，當時他正駕車但貓咪突然不聽話抓他，影響到正常駕駛，所以一氣之下把貓扔出窗外。最終司機被指不安全不文明駕車，被罰200元並扣2分作處罰，同時要接受愛心教育。

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網民看到影片後，均怒斥這根本是棄養行為。「明明就是故意扔了，甚麼貓撓了他，貓如果不受刺激不會主動攻擊人。看視頻是把貓從塑料袋裏扔出來的！」、「這種人別養貓了，他不配有貓，沒資格」、「非法停車、亂丟東西、遺棄動物」、「必須重罰」、「沒人性的東西」、「這種處罰根本阻嚇不了誰」。

【點擊圖片看另一宗傷感棄養事件，無論在任何情況下，都不應該棄養！】