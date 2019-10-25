西摩家裏大便　遭主人毒打爆眼更遺棄　網民：禽獸不如

毛孩不是人，不應用人類的標準去衡量牠們行為的對錯，縱然牠們做得不合你心意，也應好好教導，而不是毒打。在吉林市有隻西摩犬，近日疑因在家中大便，結果遭主人毒打爆眼，還遭遺棄到住宅樓下。更令人氣的是，當有愛犬人士將狗狗送院治療後，寵主竟然恬不知恥想要回狗狗。

這宗令人髮指的虐狗事件，發生在吉林省吉林市一小區裏。在10月22日下午，有居民聽到有狗狗不斷發出哀嚎聲，然後便見到有夫婦二人拖着一隻西摩犬，然後將牠棄在大樓旁。當時西摩犬已是滿臉是血，純白的毛髮染上鮮紅血跡，很是嚇人。

【點擊圖片看西摩犬近況，注意圖片可能引起不安，不過現在狗狗已度過危險期，有義工細心照顧】

好消息！豆包已過了危險期，正有義工照顧。（微博@吉林微資訊）

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據救狗女子表示，當時她看到狗狗慘況，便上前詢問發生了什麼事，「在屋裏拉屎了，男主人特別氣憤啊，打完了狗之後扔下來的，牠的女主人呢給牠擦血，然後我就說了一句，『妳要是管的話，妳送到醫院。』然後那女主人就上樓了。」結果救狗女子將西摩犬送到獸醫院檢查治療。

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獸醫表示，西摩犬右眼球打爆破裂，而眉骨骨折、腹腔器官都有受傷移位。雖然已經接受手術治療，但還須觀察3天，若無其他突發狀況，狗狗才算度過危險期。事後西摩犬主人多次要求討回狗狗，但遭救狗的義工們一致反對。

網民看到豆包的悲慘遭遇，紛紛表示憤怒。「禽獸不如，早晚遭報應」、「可以不愛，不要傷害」、「我真的要哭了，為何牠要經歷這些」、「沒資格養狗的人」、「他們還算是人嗎？」、「別還他，狗狗心裏有陰影」、「不會原諒他的」、「堅決不能把狗還回去」。