雪橇狗聚超失控　主人唸一句「咒語」　7犬竟同步燦笑望鏡頭

一隻雪橇犬拍照時還不算太難控制，但若是一整群雪橇犬合照，可能就沒那麼輕鬆了！雪橇犬「梗梗」日前舉辦生日派對，邀請許多好朋友一起慶祝，雖然過程一切順利，但合照時場面就開始失控。飼主們用盡各種方法，愛犬還是躺的躺、瘋的瘋，氣急敗壞之下，有人大罵「白痴」，下秒竟就捕捉到成功畫面。

梗梗獨照時非常乖巧配合。（ETtoday提供，圖／李咪梗小妹妹の鮮食煮藝授權）

梗梗的姐姐受訪時表示，當天聚會完想拍大合照，無奈怎麼拍，就是會有一隻不合群，「拍了很久，主人很像一群瘋子鬼吼鬼叫，才勉強拍成功。」至於成功的秘訣是甚麼呢？她不好意思地笑說，「罵牠們白痴，就會看鏡頭。」雖然覺得有點丟臉，但當下情況真的讓人忍不住罵出口，「因為罵牠們白痴，牠們就會看我，心裡想表達的應該是⋯『罵⋯X小』。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

特別的是，狗狗堆中有個戴著貓熊圍兜兜的小男孩「陽陽」，看似最配合的他其實是「最不受控那個」。梗梗的姐姐說，陽陽是朋友的孩子，也是在哈士奇堆中長大的小孩，「他很可愛，狗狗慶生，他也想當壽星，而且每次有狗狗回家，他就要哭一次，捨不得狗狗們回家。」

雖然7隻雪橇犬大合照時如此失控，但聚會時都非常相親相愛，「都是好寶寶，沒有任何鬥毆場面。」最後，梗梗姐姐也補充說明，雪橇犬涵蓋哈士奇、薩摩耶、阿拉斯加，因為台灣現在的哈士奇多半不是純正的西伯利亞雪橇犬（哈士奇），所以乾脆歸類統稱為雪橇犬。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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