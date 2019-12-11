家中貓貓獨愛紙盒？科學家告訴你真正原因

想貓咪開心，給牠一個紙盒吧！ 不少貓奴都感到哭笑不得，滿心歡喜找到好看又合適的貓窩給家中主子，怎料貓咪完全沒興趣，反而對盛載貓窩的紙盒雀躍萬分，完全失控愛上「它」！

貓咪與盒紙總是沒法分割！（IG@joyjoydu63）

作為貓奴的你，相信早已明白，無論買什麼玩具回來要去好主子，都不及給牠一個紙盒。紙盒可大可小，也可以是方形或不規則形狀，只要你把它放在地上，家中貓咪便自自然然催前探索，然後果斷地「鑽」進盒子裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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到底紙盒的魅力在哪裏呢？不要說貓奴沒法明白，就連動物行為專家與科學家，也是百思不得其解。有說貓咪祖先是狩獵者，天生本能就是狩獵，而紙盒正好提供了藏身之所，令牠們可隱藏起來，達到進可攻、退可守的絕佳位置。但顯然這說法，未能普遍地被接受。

有壓力？

動物行為專家與獸醫，在2014年時便進行了一次對比實驗，嘗試去解釋貓咪為何會如此喜歡紙盒。荷蘭烏得勒支大學（Utrecht University）的獸醫Claudia Vinke，她親自去到動物收容中心，並把新來的貓咪分為兩組，給其中一組準備了紙盒，另一組則沒有。

結果令人驚訝，這兩組貓的壓力水平出現了明顯差異。身旁有紙盒的貓咪，明顯能更快適應新環境，壓力較小，而且喜歡與人互動，看來心情較好。

Claudia認為這結果合理，因為當貓咪緊張的時候，第一反應就是退縮以及找地方躲起來，而紙盒正好提供了這隱身地方。這情況就像野生貓科動物，遇危會跑到樹上或洞穴裏一樣。

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要逃避？

據英國權威的貓咪行為專書《The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour》裏表示：「貓咪不像其他群居動物般，會開發出一些解決衝突的策略。因此，牠們在面對困難與衝突時，唯一的應對是迴避對方又或是減少活動。」

正因為貓咪遇問題沒法自己去解決，而是傾向使用逃避的方法，結果紙盒這個安全屋，便是牠在避開敵意、緊張壓力等的好地方。

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要保暖？

據2006年美國國家研究委員會（the National Research Council）的研究報告，當中指出最適合貓咪生活的溫度，是在攝氏30至36度，這比人類覺得舒適的溫度要高，這便可解釋為什麼經常會看到貓咪趴在地上曬太陽。

而紙盒這些東西，能有效地保持狹小空間裏的熱能，不會輕易消散去。因此貓咪喜歡鑽到紙盒裏，極有可能是要讓自己保暖。

紙盒具保暖功能，又可減壓讓心情愉快，主子藏身在這裏可安心地放鬆休息，所以給貓咪一個簡單的紙盒，已比華麗舒適的貓窩實用得多。

既然你喜歡盒子，奴才就找一個紙盒做的窩給你。（IG@scarlson09）

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