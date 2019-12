家中貓貓獨愛紙盒？科學家告訴你真正原因

想貓咪開心,給牠一個紙盒吧! 不少貓奴都感到哭笑不得,滿心歡喜找到好看又合適的貓窩給家中主子,怎料貓咪完全沒興趣,反而對盛載貓窩的紙盒雀躍萬分,完全失控愛上「它」!

貓咪與盒紙總是沒法分割!(IG@joyjoydu63)

作為貓奴的你,相信早已明白,無論買什麼玩具回來要去好主子,都不及給牠一個紙盒。紙盒可大可小,也可以是方形或不規則形狀,只要你把它放在地上,家中貓咪便自自然然催前探索,然後果斷地「鑽」進盒子裏。►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

到底紙盒的魅力在哪裏呢?不要說貓奴沒法明白,就連動物行為專家與科學家,也是百思不得其解。有說貓咪祖先是狩獵者,天生本能就是狩獵,而紙盒正好提供了藏身之所,令牠們可隱藏起來,達到進可攻、退可守的絕佳位置。但顯然這說法,未能普遍地被接受。

有壓力?

動物行為專家與獸醫,在2014年時便進行了一次對比實驗,嘗試去解釋貓咪為何會如此喜歡紙盒。荷蘭烏得勒支大學(Utrecht University)的獸醫Claudia Vinke,她親自去到動物收容中心,並把新來的貓咪分為兩組,給其中一組準備了紙盒,另一組則沒有。

結果令人驚訝,這兩組貓的壓力水平出現了明顯差異。身旁有紙盒的貓咪,明顯能更快適應新環境,壓力較小,而且喜歡與人互動,看來心情較好。

Claudia認為這結果合理,因為當貓咪緊張的時候,第一反應就是退縮以及找地方躲起來,而紙盒正好提供了這隱身地方。這情況就像野生貓科動物,遇危會跑到樹上或洞穴裏一樣。

要逃避?

據英國權威的貓咪行為專書《The Domestic Cat: The Biology of its Behaviour》裏表示:「貓咪不像其他群居動物般,會開發出一些解決衝突的策略。因此,牠們在面對困難與衝突時,唯一的應對是迴避對方又或是減少活動。」

正因為貓咪遇問題沒法自己去解決,而是傾向使用逃避的方法,結果紙盒這個安全屋,便是牠在避開敵意、緊張壓力等的好地方。

要保暖?

據2006年美國國家研究委員會(the National Research Council)的研究報告,當中指出最適合貓咪生活的溫度,是在攝氏30至36度,這比人類覺得舒適的溫度要高,這便可解釋為什麼經常會看到貓咪趴在地上曬太陽。

而紙盒這些東西,能有效地保持狹小空間裏的熱能,不會輕易消散去。因此貓咪喜歡鑽到紙盒裏,極有可能是要讓自己保暖。

紙盒具保暖功能,又可減壓讓心情愉快,主子藏身在這裏可安心地放鬆休息,所以給貓咪一個簡單的紙盒,已比華麗舒適的貓窩實用得多。

既然你喜歡盒子,奴才就找一個紙盒做的窩給你。(IG@scarlson09)

