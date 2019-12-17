【萌寵充電站】16磅肥肉虎斑貓胖到翻不了身　大叔坐姿萌到犯規

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 來自韓國的虎斑貓Manggo，牠憑著豐腴的身型成功吸引30萬名網民追蹤，在網路上超有人氣！而最為人所熟悉的，莫過於牠那個大叔般的坐姿！

韓國虎斑貓Manggo憑著這個猶如大叔的坐姿，在網上一炮而紅。（Instagram圖片：bo_mang_co）

韓國有位貓主養了3隻貓，分別是Boss、Manggo和Coco，當中最搶眼的莫過於啡色虎斑貓Manggo，牠擁有豐腴、圓潤的身型，遠看就像一個毛球，看起來非常可愛！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

由於超重的關係，Manggo要正常地站立實在太吃力了，所以牠經常會以大叔的姿勢坐著，看起來就像位頂著啤酒肚的大叔，牠偶爾還會直接攤睡在地上，非常可愛！雖然大家經常「大叔」、「大叔」地稱呼Manggo，不過牠其實是位女生，而且還是Coco的媽媽！

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Manggo可愛的外型，吸引超過30萬位網民追蹤！每次寵主把Manggo的照片上載至Instagram，都會吸引多達1萬位網民點讚。大多數留言的網民都指Manggo「好可愛」、「像顆毛球」、「好想摸牠」、「抱著一定好溫暖」。

貓主為了Manggo的健康著想，最近積極幫牠減肥。3個月前，Manggo的體重終於由7.6公斤，減至6.5公斤！外表看起來清秀不少，不過牠仍然胖嘟嘟，非常可愛！

由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。

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正所謂「有媽的孩子像個寶」。台灣有婆婆家裏養了隻橘貓「椪柑」，牠就像被寵壞的孩子，身型長得超豐腴。牠還超愛撒嬌，每天都會圍著婆婆打轉。每當婆婆看電視不理牠，牠還會使出超吸睛的「必殺技」，逼使大家把視線落在牠身上。

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