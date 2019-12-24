聖誕節│向聖誕老人許願　義工替狗狗說心底話　共同聖誕願望是？

聖誕節臨近，在動物收容所裏的狗狗，都希望能收到一份最好的聖誕禮物。不知你會不會給牠們呢？ 英國一間動物收容所，在聖誕節前夕，舉行了一次大型的領養活動。義工們替狗狗代筆寫信給聖誕老人，句句心底話，都只是希望找到一個永遠的「家」。

聖誕氣氛洋溢，大家都希望歡樂地度過。但動物收容中心裏的狗狗，牠們沒有自己的家，過節日也沒親人陪伴。義工們都希望為收容所裏的狗狗找到合適的家，於是紛紛執筆替狗狗寫下心底話。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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來自全英國不同動物收容所的義工，都為狗狗發聲，寫信給聖誕老人。用最真摯坦誠的筆觸，希望能感動領養的人。義工表示，狗狗們長期困在收容所，當然不會高興，因此極渴望有人帶牠們走。

Dog Trust的主席Owen Sharp表示：「每年我們都收到大量的救助電話，他們都有一大堆理由，表示自己沒能力繼續養狗狗。縱然他們感到心痛難受，但清楚知道這樣做是最正確的決定。我沒法去批評此事，但我認為成為狗主是一件美好的事，不過在養狗前應該三思，要確保自己會承擔狗狗的一生。狗狗是一條生命，牠不是一份聖誕禮物。」

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由愛護動物協會舉辦的「全城狗狗行善日」將於2020年1月5日舉行。《香港01》寵物頻道特地請來著名專業寵物按摩師Jane到場，親自向參與「全城狗狗行善日」的朋友，傳授寵物按摩技巧，名額有限，報名從速。