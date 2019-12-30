Netherlands荷蘭成全球首個無流浪狗國家　寵主棄養失職可判監

荷蘭政府宣布，將在2020年1月起，統一把國家稱為the Netherlands，不再使用荷蘭（Holland）作為暱稱。這事或許你並不太關心，但如果告訴你，荷蘭是全球首個沒有流浪狗的國家，你會否很有興趣知道是如何做到的？

流浪狗無罪，其實牠們只想要個溫暖的家。（unsplash）

不少國家都面對流浪動物所帶來的衛生、空間、過量繁殖、安全等問題。而流浪動物出現，最主要成因就是人類棄養所致。不過，荷蘭卻能成為全球首個零流浪狗國家，全因為當地政府積極處理流浪狗問題。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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荷蘭政府早在2011年成立動物警察，並在13年成立動物保護法，對棄養、虐待或疏於照顧小動物的主人，會給予嚴懲，除罰款外更可能被監禁坐牢。到了2016年時，荷蘭更成為全球第一個沒有流浪狗的國家！

狗狗地位改變

要全面令流浪狗在荷蘭境內消失，背後需多方努力及各種制度和社會大環境的配合，才能成功。在19世紀時，荷蘭人認為養狗是社會身份地位的象徵，於是幾乎每家都有養狗作為寵物。但隨之而來是爆發了瘋狗症，加上沒有正確的飼養觀念，引起棄養潮，街上流浪狗充斥。

一雙雙哀怨的眼神，牠們在尋覓一個永遠的家。（ig@arunava_99）

隨着社會民眾對流浪狗問題關注，政府也有意解決此問題。只要民眾將流浪動物帶到相關部門，便可提供免費絕育服務，所有費用由政府全數資助。期後更提供免費體檢、驅蟲以及醫療補助，希望藉此杜絕流浪動物。

通過動物保護法提高罰則荷蘭政府也通過了「動物保護法」以及「動物健康福利」條例，在法規中，如果寵主虐待或是沒有為生病毛孩提供相關治療，最高可判監3年，以及罰款超過16,000美元！

處處是家，但沒有人類給予的溫暖。（ig@dogsofbkc）

有鑑於荷蘭人習慣在寵物店或繁殖場購買狗隻，政府針對購買狗隻行為增加稅項，藉以鼓勵民眾「以領養代替購買」。另外，政府還積極推廣教育民眾，舉行關注流浪狗的活動，令流浪狗社會地位提高，民眾不再抗拒流浪狗，甚至主動領養牠們回家。

流浪的日子並不好過，希望有能力的人給浪浪一個家。（ig@dogsofbkc）

荷蘭人從前會視狗狗為協助狩獵工具或寵物，但在多年的教育與提倡下，狗狗已成為荷蘭人的同伴或朋友，甚至是家人，因此不會輕易丟棄牠們。現在，荷蘭的狗隻不但可以安全待在家中，更可進入部分商店和餐廳等公共場所，可見只要政府配合，流浪狗問題便一定可得以解決。

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