【領養貓】貓咪24小時向你單眼放電　看真點這是一場悲劇

貓咪不停向你單眼示好，你會覺得牠是在賣萌嗎？ 在美國，有隻美麗貓咪總是單着眼，用很溫柔的眼神看着所有人。當大家以為牠是在逗你玩，走近細看後，才知原來真相並不簡單，牠完全是英勇的生命鬥士啊！

牠就是只有兩個月大的Maple。（ig@kittenrescuelife）

當發現貓咪Maple時，牠是與兄弟們一起流落街頭的。隨後由義工發現，並帶牠們回收容中心。當時小貓咪們都只有4星期大，而且顯得非常消瘦。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，Maple如何用牠那可愛的樣子，迷倒了義工們的心】

+ 7 + 6 + 5

位於美國加里福尼亞州的Oceanside，當地動保組織Kitten Rescue Life的創始人Amanda表示，他們十分理解小貓咪的困境，一定會用盡方法提供協助。「牠們身體都很虛弱，我相信牠們已和媽媽分開了一段日子，沒人在照顧牠們。」

除了可看到Maple近況外，還可看到其他貓咪的可愛照片。（網頁截圖）

雖然Maple和哥哥一起被帶到收容中心，得到全天候的照顧，但牠們實在太虛弱，加上感染到上呼吸道感染，義工們不眠不休地看顧着，希望貓咪能活下來。

令人婉惜的是，Maple的眼部受到嚴重細菌感染，需要摘除，而與牠一起的哥哥，更捱不過病魔的煎熬離開了。

我是什麼都不怕的Maple。（ig@kittenrescuelife）

生命小鬥士

雖然Maple身體還很虛弱，但牠生存意志堅定，在藥物治療與悉心照顧下，牠的體重慢慢回升，精神也有好轉，才幾天時間，牠已開始到處走動，探索這未知的大世界。Maple康復得很好，牠就像普通的小貓咪，對周遭事物充滿了好奇。

我們會為Maple的康復過程作記錄，當牠每達到一個里程碑時，我們都感到非常自豪。在牠體重達標過了2磅大關時，我們義工團隊更開了派對與牠慶祝呢！ Amanda

分享健康成長路

牠剛來到收容中心時只有277克，瘦得像是皮包骨。估不到今天Maple會有這麼大的轉變，牠已完全康復，是隻人見人愛的小貓咪。

Maple只有一隻眼睛，但這完全沒有讓牠感到氣餒。牠每天都充滿朝氣，向四周的所有人發送牠的愛意！

如果你還想知道Maple的近況，便要追蹤Kitten Rescue Life的IG與Facebook，這裏還有更多等待接回家的貓咪可愛照片呢！

▼▼▼▼▼貓咪這麼可愛，你是否也沒法抵擋牠的魅力。點擊圖片齊來看56張圖展示主子如何阻礙貓奴工作！▼▼▼▼▼

+ 46 + 45 + 44