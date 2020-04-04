【尋老狗】Gucci走失近兩年　妹妹許願盼尋回　數天後見這幕哭崩

寵物走失是時有發生的事，要是沒有植入晶片的話，尋回的機會則十分渺茫。澳洲一頭狗狗走失近兩年，家中一對小主人為此傷心不已。其中一位小主人生日將至，她向母親表示希望生日禮物是尋回愛犬。數天後，失蹤已久的狗狗竟真的回來了！

10歲的狗狗Gucci於2018年6月走失，因牠身上沒有晶片，飼主Veronique Garcia一家對此束手無策。過去一年多以來，Gucci音訊全無，Veronique的子女Andre和Jasmin亦因此感到灰心絕望。然而，奇蹟在2月初突然降臨，Veronique意外得知了Gucci的下落！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

10歲的狗狗Gucci於2018年6月走失。（Facebook@Veronique Garcia）

▼▼▼▼▼點擊放大看Gucci和小主人的重聚一幕▼▼▼▼▼

+ 13 + 12 + 11

工人郊區發現走失狗狗

據Veronique所指，一名工人月初在珀斯市（Perth）的郊區發現Gucci，但因Gucci身上沒有任何識別身分的裝飾或晶片，工人遂將牠交予市政府處理。市政府將Gucci當成一般的流浪狗，為牠尋找新主人，Veronique得悉這個消息後立刻聯絡市政府，及時取回Gucci。

重逢一刻子女哭成淚人

就在Veronique尋回Gucci的數天前，她曾詢問女兒Jasmin想要甚麼生日禮物，Jasmin卻說只想Gucci回家。豈料，奇蹟突然降臨，Gucci真的回來了。Veronique帶著Gucci回家，一雙子女看到Gucci後瞬間哭成淚人，Jasmin更一直緊緊地抱著Gucci。

Veronique推測指，Gucci在失蹤期間也許被其他人所收養，然後Gucci再從那個家庭掘地逃出，「因為牠被發現時滿身都是污跡」。Veronique表示，他們很快就會帶Gucci植入晶片。

▼▼▼柴犬因曾被遺棄而變得極兇惡，被善心夫婦收養2年後會變成...？點擊了解▼▼▼