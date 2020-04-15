貓瘟由上呼吸道感染引起　愛協獸醫教4個步驟根治

疫情肆虐，大家聞呼吸道感染為之色變。但原來喵星人的貓瘟，也是呼吸道受感染所致。 不過，貓瘟是上呼吸道及黏膜感染，只會在貓咪之間傳染，不會傳人，大家無需驚慌。此文章轉載自香港愛護動物協會足印雜誌109期。

我最近收養了一頭成年流浪貓，並為牠取名為Leroy。起初，牠的健康大致正常，但牠逐漸出現嚴重的鼻塞狀況。我可以為牠做些甚麼？我會否被牠傳染？

獸醫服務副總監及首席獸醫桂珍。（愛護動物協會提供）

似乎Leroy患有貓瘟(Feline Flu)，這是一種由病毒引起的上呼吸道及黏膜感染。貓瘟的傳染性極高，在貓隻間的傳染速度也很快。幸好，貓瘟只會在貓隻之間傳播，並不會傳人，所以你毋須擔心。

貓瘟由複合的病毒所致，間中還會伴隨繼發性的細菌感染。遺憾地，這疾病常見於像Leroy一樣的街貓，因為牠們大部分沒有接種預防疫苗，和會自由地與不同貓群接觸。

病毒可殘留宿主體內

Leroy可能是貓瘟病毒的帶菌者──即曾經患上貓瘟，現在牠看來已經痊癒，但病毒仍潛藏在牠體內，病毒會偶爾從宿主體內脫落。壓力是其中一個引發病毒脫落的原因。即使你的家居環境和後巷相比簡直有如皇宮一樣，但是環境轉變對貓隻而言是無形的壓力，可導致貓瘟復發。

幸好，你有幾種可以幫助Leroy的方法，而貓瘟對健康正常的成年貓隻來說，一般不會危及生命。你應先帶牠到獸醫處作身體檢查，而治療方面一般是支援性的，始終需要靠牠身體的免疫系統對抗病毒。

治療方法

1. 服用通鼻藥或經蒸氣霧化治療（經獸醫指導下進行）以舒緩鼻塞。

2. 服用抗病毒藥物，例如泛昔洛韋（Famciclovir），以減低病毒數量。

3. 若出現繼發性細菌感染的話，可能要口服或/及滴眼的抗生素。

4. 清除眼鼻分泌，確保病貓攝取足夠食物及水份。

不幸地，即使Leroy痊癒之後仍有復發的可能。長期服用賴氨酸（Lysine，一種具抗病毒特性的氨基酸）或抗病毒藥物可減低復發風險，但當然服藥並不代表能100%免於疾病。正如人類的病毒感染一樣，保持身體健康和接受疫苗接種以增強免疫力是對抗病毒的關鍵。