【狗玩具】雪橇扭計討買玩具　一出這絕招　主人只好乖乖屈服

狗狗其實也是大細路，牠們也想擁有自己的玩具。 近日一段影片在網絡上瘋傳，片段中一隻雪橇犬賴在地上不肯走動，原因就是主人不肯買玩具給牠。當時主人百般無奈，最終只有屈服，把狗狗喜歡的玩具買走。

雪橇犬十分好動，但牠是人類的忠實好朋友。（示意圖）（unsplash＠jeremy-stenuit）

狗狗的智商相當於約5歲的小孩，因此牠們相當聰明，懂得聽指令。當然，牠們也會像小孩般，會有任性鬧別扭的情況出現。這段在網上瘋傳的影片，就是一隻雪橇犬為了擁有自己心愛的玩具，竟在商場裏出招絕迫主人屈服！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片看這隻百厭雪橇用了什麼招數令主人屈服】

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影片一開始，雪橇犬已是躺在走上不願走動，主人叫牠起來，牠隨即走到一堆玩具前。牠目不轉睛地瞪着玩具，但主人似乎不太想買，便拉着牠要走。怎料這時雪橇犬卻像突然癱瘓了，瞬間便倒臥在地上。

這隻雪橇的行為，完全像是一個小孩買不到心愛的玩具，直接躺在地上鬧脾氣般。最終主人無奈地屈服，拿着玩具與狗狗離開。留心在離開時，狗狗尾巴抬得高高的，可想而知牠有多開心了。

像小朋友扭買玩般，雪橇犬太可愛了。（youtube@Jukin Media）

網民紛紛被雪橇犬的行為逗笑了，「大身軀內有幼稚靈魂」、「都這樣了，還可以不買嗎？」、「小孩不能縱，不過狗狗略放縱些還可以」、「太可愛了，買給牠吧」、「這個演技滿分，買玩具獎勵吧！」

【雪橇犬這麼可愛，真的是人見人愛。點擊圖片放大看，雪橇犬含情脈脈地照顧家中新成員】