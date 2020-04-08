【狗心理】想狗狗不再事事呷醋　學會這3招就夠了

最近，閒來無事又刷到那個金毛吃醋的視頻。主人抱著一隻玩具狗睡覺，被家裡的金毛看到了，牠竟然嚇得鬆開了嘴裡的玩具。下一秒就跑過來，把主人床上的那隻玩具狗給咬了下來，並蹂躪了一番。其實，狗狗是真的會吃醋的。剛剛提到的例子，還只是主人逗狗狗玩的。但如果牠嫉妒的對象，是主人的配偶或家人，那就難搞了哦！

狗狗為何會吃醋？訓練毛孩乖乖不嫉妒的三大絕招↓↓↓

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在狗狗的眼裡，主人是最珍重也是最寶貴的資源。（Chloe Andrews／Unsplash）

狗狗嫉妒的原因

美國加州大學心理學博士Dr. Christine Harris表示，嫉妒是種非常複雜的心理，一般動物是無法做到的，但狗狗卻可以！她曾針對狗狗的嫉妒心做出過研究，研究中表明，會嫉妒的狗智商普遍較高，牠們嫉妒通常只是想保證自己和主人的親密關係。

1. 資源保護

在狗狗的眼裡，主人是最珍重也是最寶貴的資源。突然有個人或有隻狗，甚至有些奇怪的物品來分薄了主人對牠的愛，那牠肯定會覺得自己的資源受到了威脅，畢竟資源保護是動物的本能。所以牠會用一切的辦法，來搶回原本屬於牠的資源。

2. 兄弟姐妹間的競爭

狗狗和同胞兄弟姐妹，在幼時都會下意識地爭奪母親，想要母親給牠更多的食物，或者是更多的愛。當狗狗被主人領養後，就會可能會把主人看做是母親，把我們的家人或者家裡的其牠狗狗看作是牠的兄弟姐妹。如果我們對家人或其牠狗狗的關注更甚，那狗狗自然就會嫉妒，從而想要爭奪母親的資源。

3. 情感嫉妒

有些人認為情感上的嫉妒是人類獨有的。但狗狗與我們的進化非常密切，牠們也可能會受我們人類的影響，經歷情感上的嫉妒。因此，狗狗可能會對牠認為對生存有利的事而變得自私，牠也希望自己可以感受到保護，所以產生了情緒化的嫉妒。

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狗狗嫉妒的表現

之前在網上看到一個視頻，是一隻狗狗嫉妒自己的同胞姐姐，能被主人一直撫摸。所以牠一直在旁邊哀嚎，還不斷啃咬自己的腳，甚至還瞪大眼睛扭曲表情，用盡一切辦法來吸引主人的注意。所以，狗狗嫉妒最明顯的表現就是，不斷吸引主人的注意。有些狗狗甚至不惜搞破壞，來吸引主人的注意力，例如隨地便溺、在家具上跳來跳去，甚至像個瘋子一樣在屋子裡跑來跑去。

如果是主人新帶了伴侶或是新的狗狗或貓咪回家，也可能會引起狗狗的嫉妒。此時，牠可能會橫在你和「第三者」的中間，或是強行坐到主人的腿上，還可能會生氣，甚至是出現攻擊行為。如果你和你的狗狗坐在一起時，牠開始對任何靠近牠的人咆哮，這是狗狗嫉妒的表現。

有些情況下，狗狗可能會開始感到沒有安全感，牠覺得牠正在被取代，但牠對此幾乎無能為力。所以，牠可能會離開房間和自我隔離來表達牠的嫉妒情緒。如果你發現狗狗突然躲到角落，還總是悶悶不樂，那就想一下，自己是否冷落了牠。

當然，狗狗非常聰明，牠們嫉妒的時候可能會想出很多瘋狂的想法，也會有很多不一樣的行為出現。這些行為，其實也是很容易讓鏟屎官察覺到，狗狗吃醋了。

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狗狗嫉妒可以通過訓練控制

主人可以通過定期訓練和練習，來幫助狗狗擺脫嫉妒的情緒。

1. 制止狗狗的嫉妒行為

訓練是非常有用的，這可以幫助你在狗狗的生活中確立自己的領導地位，每隻狗狗都需要一個領袖。一旦你在牠的生活中確立了你的領導地位，你的狗狗就會服從你的一切指示。如果發現狗狗因嫉妒，而做出拆家、隨地便溺等不良行為，甚至是低吼或攻擊行為，主人要馬上制止，並讓牠知道，這是主人不喜歡的。

2. 不要獎勵牠的嫉妒行為

雖然有時狗狗吃醋的樣子很可愛，但主人不能給予安慰。否則只會讓狗狗產生一種錯覺，只要犯錯激怒你，牠就可以獲得自己最為想要的關注。主人要做的是，無視牠的嫉妒，甚至離開狗狗，這是一個有效的方法來控制嫉妒的狗狗，特別是當牠決定做壞事來引起你的注意時。

3. 讓狗狗和牠的嫉妒對象相處

如果家裡有新的家庭成員，或者是新的寵物出現，讓狗狗產生嫉妒，那主人可以嘗試讓狗狗和他們接觸看看。例如，讓你的伴侶多帶著狗狗去散步，並和狗狗互動，甚至可以用零食去獎勵狗狗，盡快拉近他們之間的距離。如果是家裡多了小寶寶，主人可以讓狗狗聞聞寶寶的衣服或物品的味道，然後給牠點獎勵，讓牠保持冷靜。久而久之，狗狗就會將寶寶的氣味，與零食這些開心正面的東西聯想在一起。

如果家裡是多了隻新小狗，那最好的方法就是帶上牠們一起出去玩，如果狗狗能平靜地和新狗狗玩，可以給予牠們一些零食獎勵。這是一個非常好的方法學會社交，並且能夠訓練你的嫉妒的狗狗接納新家庭成員。

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