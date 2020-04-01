【狗玩具】兩隻黑狗狂噬「貓女」頸　路過橘貓見這幕嚇到崩潰

不少實例都證明，其實貓咪和狗狗是可以做好朋友的。但如果你看到這影片，會否又擔心起來呢？ 近日在網上瘋傳一段兩隻黑狗在爭貓公仔影片，狗狗幾乎要把貓公仔撕裂成兩段，而在旁看到這一幕的橘貓卻十分緊張，完全不敢向前多走一步。

兩隻黑狗為搶玩具，做出了激烈行為。（抖音@deborahmilani）

兩隻黑狗為爭玩具反睦，竟然互相撕咬貓公仔。這一幕被在旁的橘貓看到，看到心底發毛，彷彿在看到自己的未來會變成這樣！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大，看這場激烈的狗狗搶公仔大戰，在旁橘貓完全被嚇到不敢亂動】

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這段影片來自抖音用戶deborahmilani，其後在Facebook群組與Reddit等平台上瘋傳。影片一開始，兩隻黑狗已爭着搶橘貓公仔，分別咬着公仔的頭部和尾巴，雙方互不相讓，幾乎快要把這「寶貝」撕咬成兩截。

這時家中的橘貓徐徐步出，便看這驚心動魄的一幕。牠彷彿打了一個冷顫，驚呆石化起來不敢亂動，擔心自己的未來可能會像貓公仔般。

在Reddit裏也被熱烈討論，不少人被逗得大笑。（reddit截圖）

網民看到影片後，紛紛熱烈地留言「求貓咪的心理陰影面積」、「嚇死寶寶了」、「有想過貓咪感受嗎？」、「橘貓心底話：你們是不是對我積怨很深」、「下一個會是我嗎？」、「驚到魂飛魄散了」。

【大多數情況下，貓狗相處久了都能成為好友，但有時牠們的行為卻是有點嚇人。點擊圖片放大看這對貓狗好友的生活日常，牠們真的很喜歡一起玩】