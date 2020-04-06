九把刀愛妻誕女兒　小生命取名「魯拉拉」藏心酸往事

台灣作家九把刀當爸爸了！ 他今天凌晨（4月6日）在facebook發文公布這個喜訊，並公開女兒的小名為「魯拉拉」。這個名字跟他去年逝世的拉布拉多尋回犬「阿魯」有關，全因他深信愛犬投胎到女兒身上，重新做他的家人，他還寫到：「這次我不是二哥哥，我是爸爸了！」

九把刀的愛妻周亭羽昨天（4月5日）誕下一位女兒。（facebook圖片：九把刀 Giddens Ko）

台灣人氣小說作家九把刀愛妻昨天（4月5日）順利誕下一名女兒，他急不及待在facebook分享這個喜訊，並公布女兒的小名為「魯拉拉」，這個名字竟帶著滿滿的洋蔥？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

九把刀前後養了兩隻狗，分別是已經逝世多年的松鼠狗Puma，以及去年逝世的拉布拉多尋回犬阿魯。阿魯在去年離世後，九把刀曾經多次發長文悼念，當中提及夫婦兩人每天都會祈禱，希望Puma和阿魯能回來當他們的家人：「如果來的是男生，就是在菩薩那裡苦讀多年的puma，若是女孩，就是最受妳寵的阿魯......」

九把刀隨後在facebook發文分享這個喜訊。（facebook圖片：九把刀 Giddens Ko）

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「謝謝妳，阿魯！妳的奮力前來，讓我，讓我們必須更愛這個亂七八糟的世界。」這次愛妻周亭羽誕下女生，想必定是阿魯回來了，他昨天在facebook寫下令人感動的字句指：「這次我不是二哥哥，我是爸爸了！而且還是妳爸哈哈哈哈哈哈哈！Again！我們一起在這個宇宙裡旅行吧！這一次，我要叫妳......魯拉拉！」還馬鬼地加上「此生教妳自己開冰箱啦」的Hashtag。

九把刀將女兒出生的喜訊分享到facebook後，不到半天已有多達2萬6千位網民點讚，為他送上祝福。部份網民留言指：「阿魯又來到這個世界啦！」、「魯拉拉懂得自己開冰箱之前，還是先教懂她自己上廁所吧。」、「恭喜，要開始把屎把尿的戰鬥了」

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