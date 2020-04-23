友情、親情　攝影師珍藏的40張相片　紀錄狗狗最美一瞬間

不少狗主都希望為狗狗拍下唯美沙龍照作為留念，但往往因沒有器材、技巧不足而作罷。在波蘭，便有一位年輕的女攝影師，為狗狗拍下不少唯美的照片，大家可作為參考。

狗狗的靈動眼神，完全捕捉得到。（ig@alicjazmyslowska）

這位來自波蘭的攝影師Alicja Zmyslowka，今年雖然才24歲，但已有14年專業攝影的經驗。在她的作品裏，狗狗永遠是第一主角，透過鏡頭的捕捉，將狗狗最美最可愛的一面表露無遺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Alicja本身有兩隻狗狗，分別是金毛尋回犬Kiara以及邊境牧羊犬Ciri。因此兩狗狗便成了重要的模特兒，經常與主人去到不同地方留下美美照片。

至於作品方面，Alicja拍出來的照片都很有個人特色，利用自然光線營造出唯美效果，狗狗表情自然不造作，給人帶來全新的視覺享受。

（ig@alicjazmyslowska）

Alicja表示，她只是希望透過相片來分享對狗狗的熱情和鍾愛，將狗狗最美的一面留下倩影。有時候，她也會為流浪狗拍照，並希望用這些充滿靈性的照片，去為浪浪覓得新家。「每隻狗狗都有可愛的一面，牠們同樣值得被愛！」

來自美國的混種狗「Ｍya」，牠的外表激似狐狸，令牠在網上聲名大噪，其Instagram吸引多達5萬粉絲追蹤！

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