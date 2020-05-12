貓貓得罪憤怒鳥遭復仇　被「最強炸彈」狂轟　網民：王牌飛行員

貓咪性格高傲，天不怕地不怕，但原來也有剋星。內地近日發生一宗趣聞，浙江省一隻貓咪疑似得罪了窗外的雀鳥，不斷遭對方以雀屎還擊，原本乾淨的玻璃窗瞬間佈滿污跡，逗笑一眾網民。

近日，微博一則熱門話題「#當你的貓得罪了一隻記仇的鳥」，引起一眾網民關注。事件主角為內地浙江省寧波市的一隻家貓，牠疑似得罪了窗外的黑鳥，頻頻遭受雀屎攻擊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

浙江省一隻貓咪疑似得罪了窗外的雀鳥，不斷遭對方以雀屎還擊。（燃新聞）

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從網上流傳的片段中可見，這隻銀灰色的貓咪坐在窗前凝視著遠方，忽然一隻黑色的雀鳥朝牠飛來，掠過窗前的一瞬間就在玻璃上留下了一抹白色的雀屎痕跡，貓咪也嚇得立即遠離窗邊。雀鳥一邊飛行一邊瞄準的功力令網民目瞪口呆，大讚牠是「王牌飛行員」。貓主表示，這隻雀鳥一天內「攻擊」了他家的窗戶數次，令玻璃窗變得慘不忍睹。他其後無奈地表示，並不清楚愛貓與黑鳥之間的恩怨。

網民們戲稱這隻黑鳥是正宗的「憤怒鳥」，從針對貓咪的行為看來似乎十分記仇。有網民表示，這其實是名叫「烏鶇」的雀鳥，更指牠異常地記仇，曾在其住所外「尋仇」長達一星期才離去。另外也有人推測，這隻烏鶇的幼鳥可能被附近其他貓捉走，但牠無從得知真兇是誰，遂將怒氣發洩在碰巧看見的家貓身上。

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