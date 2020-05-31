【狗白蝕】洗澡太多？長大後狂甩色　黑色拉布拉多犬變超罕見狗狗

人老了頭髮會變白，而狗狗也會有相似情況。但像Blaze般，由一隻黑色拉布拉多犬逐漸變成幾乎全白，便不是正常衰老，而是一種病。雖然Blaze外表不同了，但這無損主人對牠的愛，更稱這病只是替狗狗化了一個妝，牠仍然是美麗可愛。

（ig@blazethedog__）

這隻生活在芬蘭的拉布拉多犬叫Omenalaakson Blaze，今年已10歲多。從兩年前開始，本來全身黑色的Blaze，竟然在耳朵邊長出了白毛。起初主人以為是衰老現象，但這情況越來越嚴重，如今白色的部分已比黑色還要多，幸好沒影響到身體健康，爸爸更豁達表示，Blaze只不過是化了妝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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沒法根治的白蝕

Blaze的爸爸Santeri Frilander表示：「起初，我們都只是以為Blaze年紀大了，出現白毛很正常。但這白色的範圍越變越大，從臉上蔓延到肩膀，甚至腿上。我們擔心Blaze身體出現問題，於是帶牠去看獸醫。這時我們才知道，牠患了白蝕這種皮膚病。」

原來，貓狗的白蝕病，會令皮膚的天然色素失去，毛髮逐漸變成白色，有少數例子更會影響到身體健康。目前還不清楚白蝕出現的原因，也沒有效的治療方法。

原來Blaze最喜歡的，就是夏天了！（ig@blazethedog__）

幸運的是白蝕病沒為Blaze帶來身體上的不適，只是令牠外觀帶來改變。Santeri更笑言「白蝕只是為Blaze化了一個妝，無論如何牠還是很美很可愛。」

Blaze的身體變化，受到網民關注，Santeri更在今年1月在Instagram為Blaze建立了新帳號，以方便網民追蹤狗狗近況。

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