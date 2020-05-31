柴犬心虛在家狂跑　媽媽看牠咬住「這東西」氣到暈：我怎樣出門？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 新冠肺炎仍然在日本肆虐，不少人在出門前都會戴上口罩防疫。柴犬PUKU發現媽媽有這個轉變後，竟然變身成小偷，趁媽出門口叼走口罩！

1歲半的柴犬Puku超級頑皮。（Instagram圖片： puku_puku_go_go）

居住在日本靜岡縣濱松市的柴犬Puku（日語：ぷく），是隻非常可愛的赤柴女。只有1歲半的Puku仍處於精力旺盛的狀態，時常會做出各種各樣的搗蛋行為，令媽媽無計可施。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

新冠肺炎在全球肆虐，口罩便成為了人們生活的必需品，多個國家的口罩亦供應不足，日本同樣是一罩難求。頑皮的Puku好像洞悉到口罩的珍貴性，於是當媽媽拿了一個口罩，準備要出門之際，Puku竟然現身搶口罩！

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▾▾▾點撃影片放大：看Puku搶罩經過▾▾▾

Puku不單止搶口罩，牠還跟媽媽上演了一場追逐戰！Puku叼著口罩，不停在家裏穿插。Puku每跑一段小路，就停下來回頭看媽媽，當媽媽差一點追上牠時，牠又加速拋開大家的距離。Puku看起來玩得不亦樂乎！

「出現口罩小偷了！」媽把Puku偷口罩的影片放到Instagram上，結果網民都大讚這位「小偷」可愛，部份留言指：「這位小偷無罪！」、「牠犯了可愛的罪」、「牠想跟你玩耍」、「誤以為口罩是玩具嗎？」、「多珍貴的口罩」、「媽媽氣死了」。

▾▾▾同場加映：暖心柴柴故事▾▾▾

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

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