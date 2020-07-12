【香港小姐】佘詩曼、向海嵐、陳法蓉養狗抗單身　特別鍾情這犬種

現年44歲的「黃金盛女」佘詩曼，日前更在內地節目《看我的生活》大談婚姻和生育的看法，雖然她目前仍然未找到「完美伴侶」，不過單身生活並不平淡，全因她已經找到「完美伴侶犬」！ 同屬香港小姐的向海嵐、陳法蓉目前都是單身，而且她們全部都鍾情於同一個犬種！

佘詩曼被稱「黃金盛女」。（Instagram圖片：charmaine_sheh）

佘詩曼

佘詩曼在1997年獲得季冠，隨後加入娛樂圈，在多部電視劇擔任女主角，在2006年及2014年奪得視后。她過去多年一直專注於工作，甚少公開戀情，現年44歲仍然單身，被稱「黃金盛女」。她最近參與內地節目《看我的生活》時，大談她對結婚的看法時，指她是個相信婚姻的人：「一生一世是非常完美，我的完美對象還沒出現。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然她的完美對象尚未出現，不過完美的伴侶犬已經早在身邊。佘詩曼養了一隻貴婦狗「Noble」，早前她因眼睛發炎變「獨眼龍」，需要忍痛滴眼藥水時，Noble馬上過來呵護她，非常溫馨！

▾▾▾點撃圖片放大：看佘詩曼養狗抗單身▾▾▾

+ 3 + 2

向海嵐同樣單身。（Instagram圖片：anneheung）

向海嵐

向海嵐在1998年奪得香港小姐冠軍隨後入行。過去曾經參與多部電視劇，至2005年退出娛樂圈到上海生活、發展，性格獨立的她仍處於單身，她接受訪問指曾指出，過去曾因單身而著急，不過現在已經看開，同時認為向另一半交待行蹤會產生壓力，所以並不急於結婚。

向海嵐從小已經很喜歡動物，近日就在微博分享小時候養的松鼠狗。及後因工作忙碌關係，她轉為貓奴。告別娛樂圈後，她終於再如願養了一隻貴婦狗「Chloe」。她每天跟Chloe一起生活，令牠變成了一隻超級黏人，只要稍為轉身都會惹Chloe不滿，會立即吠叫要她出現在身前。

▾▾▾點撃圖片放大：看向海嵐養狗抗單身▾▾▾

+ 8 + 7 + 6

陳法蓉今年9月就53歲，外表幾乎沒有歲月的痕跡。（微博圖片：陳法蓉）

陳法蓉

陳法蓉在1989年奪得香港小姐冠軍，及後加入娛樂圈。她曾經於多位知名人士交往，當中包括才子倪震、富商許晉亨、演員楊俊毅、油王朱明，可惜最終仍沒法開花結果。

陳法蓉今年9月就年屆53歲，雖然她不時傳出戀情，但她仍未結，並強調她是一個快樂的單身女人，曾指出：「我自己一個人挺好的，想看書了就看書，累了就睡覺，不想聯繫誰就自己安靜一陣，出去旅行或是宅在家怎麼都好。對愛情還是保持點兒潔癖，不隨便開始，不急着妥協。」

而且她還養了兩隻貴婦狗，分別是「囡囡」及「妹妹」，牠們時刻都陪著她，為她的單身增添了各種色彩。她非常愛鍚兩隻狗狗，去年曾經帶牠們參加「旅行團」，坐私人飛機到外國遊玩。而且為免狗狗因年紀大，導致關節退化不適，所以她每星期都會抽時間帶牠們去針灸，回家還會幫牠們照紅外線燈。

▾▾▾點撃圖片放大：看陳法蓉養狗抗單身▾▾▾

+ 10 + 9 + 8

▾▾▾往下拉繼續看明星寵物故事▾▾▾

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

▾▾▾點撃圖片放大：看張衞健的貓狗及豪宅奢華裝修！▾▾▾

+ 12 + 11 + 10

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

▾▾▾點擊放大看JW男友家有多大！▾▾▾

+ 24 + 23 + 22

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看張敬軒復古風大宅▾▾▾

+ 16 + 15 + 14

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

▾▾▾點撃圖片放大：窺探Janice Man愛犬的奢華生活▾▾▾