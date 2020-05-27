唐狗CiCi走失的365天　颱風勤出動搜索　爸媽最失落聽到這消息

走失狗被尋回的機會並不高，牠們可能會在走失期間遇上意外、被好心人收養，或在陌生的地方繼續流浪，不管牠遭遇哪種困境，在人海茫茫中，要找回失犬絕非易事。 唐狗CiCi去年5月27日在元朗狗酒店受驚走失，轉眼一年已過，CiCi仍下落不明。狗主麥先生及其太太並沒有因而放棄，持續在每個假日、周末到元朗一帶搜索：「我們不會停止尋找CiCi！」

尋找失狗猶如大海撈針

八年前，麥氏夫婦收養唐狗DiDi和CiCi，他們把這對狗兄妹視為至親。去年（2019年）5月底，麥氏夫婦需離港工幹，於是把DiDi和CiCi寄放至元朗一家寵物酒店。豈料5月27日傍晚，酒店來電指CiCi受驚跳出酒店圍欄失蹤。他們隨即取消餘下工作，立即飛返香港，展開「Finding CiCi」之旅程。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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CiCi最後出現的狗酒店位於元朗，他倆對元朗一帶毫不熟悉，經過一年反覆搜索，元朗地圖已經深深地刻印在麥先生腦裏，甚至對陌生的黃泥墩村瞭若指掌：「我記得第一次去黃泥墩村找CiCi，我離遠看到那條村，心情直程跌到谷底，我根本看不到盡處，元朗、新界有多少條村，當時的感覺簡直是大海撈針。」

轉眼一年過去，在尋找CiCi的過程裏，令他們最失落的，莫過於收報料者發來，有七、八分相似的「CiCi照片」，最後才發現牠並非CiCi，那種失落最令他感到挫敗：「我們會很緊張，馬上飛奔到現場，花了一番功夫才發覺不是牠......」

今年8歲的DiDi和CiCi是兩兄妹，牠們從小開始一起長大，一直未曾分開，直至去年CiCi走失......（受訪者提供）

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希望在某個轉角重遇

「每當天氣預報有颱風、冷鋒，我們就會增加搜索的次數，希望可以找到牠。如果CiCi在流浪，牠就會好慘。」流浪狗甚少在白天出現於人前，牠們通常會躲到凌晨時份才現身，所以麥氏夫婦時常在凌晨時份才搜索。

他們每次外出搜索時，都抱著無限希望，希望能跟CiCi在某個轉角重遇，然後把牠緊緊擁入懷內。過去一年，他們每次都懷著失落心情回家，麥太太情緒至今年未能平復過來：「我到今日為止，每晚睡覺仍然會心痛到睡醒。每日不同時間，我都會不期然想起牠，每逢天黑的時候，我會想：CiCi你在哪？不用怕......」

信第100次終會遇見

「Finding CiCi」的專頁至今仍然不時會發布CiCi走失的告示、消息。麥太太說：「如果有人真的遇到CiCi，而他不知道牠是走失狗，牠就連回家的機會都沒有，所以我們會繼續用不同的媒體、渠道告訴別人：這隻狗狗要回家，我們好想跟牠團聚。」直至現在，每個假日、周末，他們仍然會到元朗尋找CiCi：「我們還沒搵遍全部地方，我有信心會找到CiCi。即使牠被收養，我經過一次遇不到牠，我去100次終會見到牠，只是時間會長一點。」

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