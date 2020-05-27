貓奴黎芷珊是何鴻燊姪女　坐疫船後要隔離　曾想找前度「托孤」

昨午（5月26日）賭王何鴻燊逝世後，藝人黎芷珊表示深感難過，指何鴻燊自她父親離世後，一直非常照顧她及家人。原來黎芷珊的父親是何鴻燊的元配黎婉華的胞弟，所以何鴻燊是她的姑丈。 黎芷珊是位貓奴，跟前度張達倫拍拖時，於愛護動物協會領養兩隻貓咪。二人分手後，感情仍然良好，貓咪交由她照顧。今年1月，她跟新冠肺炎確診老翁同坐「鑽石公主號」，隔離期間，她曾一度把貓咪交由牠照顧。

黎芷珊本身是位貓奴，家裏養了兩隻貓「吱吱」和「喳喳」。（Instagram圖片：marialuisaleitao）

黎芷珊本身是位貓奴，家裏養了兩隻貓「吱吱」和「喳喳」。當年，黎芷珊與藝人「張達倫」交往一年後，決定收養小動物，於是在香港愛護動物協會（SPCA）領養了牠們。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黎芷珊在2012年跟張達倫分手後，貓咪由她繼續照顧。黎芷珊在1月底登上「鑽石公主號」，恰巧與確診新冠肺炎的老翁同船，落船後需自我隔離21日。黎芷珊隔離期間，她還一度考慮一旦確診，要把家中門匙交給張達倫，由他照顧貓咪，可見二人感情深厚。

原來當年他們分手時，黎芷珊提及貓咪年老，要面對死亡時，她會不懂得處理。張達倫當時答應她，假如貓咪準備離開，他無論身處何方也會第一時間趕回來，幫她處理問題。

▾▾▾點撃圖片放大：看黎芷珊愛貓「吱吱」和「喳喳」▾▾▾

+ 11 + 10 + 9

驚險「走失貓」事件

她養貓十多年，最驚險是發生「走失貓」事件。她過去接受傳媒採訪時指，吱吱曾經離家出走，她嚇得慌忙地在街頭搜索，卻遍尋不果，最終卻在床下低找到牠，原來只是虛驚一場。

▾▾▾往下拉繼續看明星寵物故事▾▾▾

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

▾▾▾點撃圖片放大：看張衞健的貓狗及豪宅奢華裝修！▾▾▾

+ 12 + 11 + 10

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

▾▾▾點擊放大看JW男友家有多大！▾▾▾

+ 24 + 23 + 22

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看張敬軒復古風大宅▾▾▾

+ 16 + 15 + 14

受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

▾▾▾點撃圖片放大：窺探Janice Man愛犬的奢華生活▾▾▾