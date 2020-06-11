王宗堯女朋友都一定要愛貓？　13件你不知道他為貓做過的事

男神王宗堯去年7月1日闖入立法會大樓，及後被控「進入或逗留在會議廳範圍」等罪，近日被律政司加控更嚴重的「暴動」罪，成為傳媒焦點。 王宗堯同樣是一位貓奴，家裏養了兩隻可愛的貓咪「8仔」和「Tigger」，他更曾多次帶牠們接受傳媒訪問。他不單自身愛貓，還希望伴侶愛貓，接受他的生活模式。

王宗堯是位百分百貓奴。（Instagram圖片：gregorywong）

王宗堯非常喜歡小動物，多年前開始幫動保機構照顧小動物，其中一個任務就是照顧小奶貓。當時他暫托了一隻三星期大的小貓「8仔」，每隔三、四個小時便要餵牠飲奶，他簡直是一位「奶爸」。後來，他還收養了「8仔」和牠的兄弟「Tigger」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

他除了當貓咪的「奶爸」外，還是位動物義工，他不時低調地到動保機構、團體做義工，照顧機構內的小動物，例如幫牠們清潔。他更特意幫助一些小型機構，認為他們收到的資助不多，更需要施以援手。

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擇偶條件之一：喜歡貓

被稱為「男神」，王宗堯的桃花也非常旺盛，曾跟多位圈中女藝人交往，包括黎紀君Christy、蔡潔Jacky、As One成員蘇皓兒Chloe。她們除了位位都是「索女」外，還有一個共通點：愛貓。他曾經接受訪問提及擇偶條件，其中之一就是要喜歡貓，並且能夠接受他的生活模式。

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宣萱相隔3年後再次回歸小螢幕，在無綫劇集《陀槍師姐2020》中出演女主角Diana，成為新一任陀槍師姐。宣萱是娛樂圈中有名的愛狗之人，曾飼養超過10隻貓狗，當中大部分均為甚少人願意領養的中老年唐狗，印證她對狗狗的愛不但無分品種，亦無分年齡。

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日本天王級偶像木村拓哉亦主張留家抗疫。近日，木村兩位女兒「木村心美」和「木村光希」，便不時在社交媒體分享留家抗疫的活動，當中包括在家裏的健身房做運動，令不少網民再次關注木村所居住的豪宅！

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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近月因新冠肺炎疫情，不少人也盡量減少外出，呆在家中好好休息，包括一眾藝人。台灣藝人Ella（陳嘉樺）也聽話地留在家中，更毫不吝嗇地與網民分享日常家居點滴，意外讓其複式豪宅曝光！Ella養有一頭名叫「布丁」的柴犬，寬敞的家居正好為精力充沛的柴犬提供足夠活動空間。

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