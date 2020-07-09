【日本】撿豆丁貓回家　還擔心牠被揍　見大貓下秒舉動主人超放心

日本一名網民早前意外撿到一隻流浪貓，因不忍小貓孤苦伶仃，遂決定給牠帶回家。但該網民家中早已養有4隻貓，他一度擔心大貓們會排斥小貓，豈料其中一隻大貓的反應完全出乎他意料，讓他頓時放下心頭大石。

路見不平，當然要拔刀相助。日本一名網民在5月初帶家中柴犬外出散步時，發現路邊放有一個盒子，上前查看後更驚覺內藏一隻初生的白色小貓。因當時小貓眼睛似乎有點不妥，而且附近亦不見母貓蹤影，於是該網民決定收養牠，並為牠取名「大雄」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日本一名網民在放狗期間遇到一隻初生小貓。（Twitter@coroyammy）

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由於家中本身已有4隻成貓，該網民起初也擔心會引起牠們的不滿，但當目擊家中的橘貓Sabu（さぶ）與大雄初見的過程，他亦隨即鬆一口氣。當時，Sabu首先好奇地打量大雄，然後竟對牠做出親暱又溫馨的舉動，似乎頗喜歡這位新弟弟。

自此，Sabu就整天跟大雄形影不離，不但時刻守在牠身旁，更打不還手，盡顯哥哥風範。除了Sabu外，大雄和其他大貓與柴犬亦相處融洽。在前輩們的呵護下，牠現已長大不少，而小時候藍色的眼睛亦已變成亮麗的淺金綠色。

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