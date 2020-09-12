熱帶草原貓│以為只是養隻小貓　一年後成長不了　體型比狗還巨大

英國有位網民去年成為了貓主，養了兩隻超可愛的小貓，甚至拍了小貓飲奶的影片跟網民分享。 時光飛逝，一年時間眨眼就過去，貓咪竟然以10倍速成長，身型甚至比家中的小狗還要巨型！原來這種貓的身世非比尋常！

貓咪比狗狗還要巨型？（Instagram圖片：ottersservals）

英國有位貓主，日前分享了一段舊影片，是小貓咪飲奶的片段。飢餓的小貓咪不停啜著奶瓶，看起來非常可愛！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這位貓主在1年前養了兩隻熱帶草原貓，分別叫作「Elsa」和「Anna」。牠們小時候都長得很可愛，只有一隻毛公仔那麼高。沒想到，經過一年時間，小貓咪的體型竟然以秒速成長，甚至長得比狗狗巨型！到底牠有什麼來頭呢？

小時候只比公仔高一點點......

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別以為這種貓只能在外國飼養，藝人郭秀雲早年便從外國引入一隻熱帶草原貓。不過在香港飼養，需先向漁農自然護理署提出申請，需經署方審批後才能進口，而且只能飼養血統屬第5代或以後的貓貓。

由於大型貓需要的生活空間及運動量都比較大，有意飼養的朋友，記得要考慮清楚能否有能力照顧牠們一生一世。

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這些美麗的誤會不時都會出現，譬如有人以為養了隻狗，結果牠是狐狸，也有人以為養了隻小貓，結果牠體型卻破世界紀錄。澳洲有隻緬因貓，牠身長1.2米，體重達30磅，體型與大狗無異，甚至已打破了《健力士世界紀錄》裏的「世界最長家貓」紀錄！

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這隻叫Tydus的阿拉斯加雪橇犬，小時候的樣子真的像毛公仔般，最喜歡就是討抱撒嬌。沒想到幾年時間過去，牠成長得很快很健康，現在的牠雖然同樣愛討抱，但媽媽已心累地表示：抱不動了！

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