【柴犬】每吃一口飯也回頭討摸　「雷雷」吃飯狂哭憶起這件心酸事

飼主照顧不善可對毛孩造成巨大心理陰影，台灣的一頭柴犬因被前飼主疏忽照顧，即使現時已覓得幸福歸宿，但牠也依然非常缺乏安全感，就連吃飯時也要求飼主貼身陪伴，不然就會嚶嚶地低泣。

現時7歲多的柴犬「雷雷」極度缺乏安全感，更不時在吃飯時低泣，讓飼主Nancy心疼不已。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

柴犬「雷雷」極度缺乏安全感。（受訪者提供）

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約在6年前，台灣網民Nancy在機緣巧合下領養雷雷，當時她對雷雷的身世僅略知一二，直至把雷雷接回家後，她才發現雷雷脆弱的一面。除此之外，雷雷還患有皮膚病、肺積水、及支氣管問題，身心狀況均欠佳。

雖然已覓得新歸宿多年，但雷雷仍未完全走出過往陰霾，牠每次吃飯時也堅持要Nancy陪伴在側，而且經常轉頭討摸，否則就會發出嚶嚶的哭聲，狀甚可憐。雷雷不但在吃飯時尤其愛撒嬌，平時出門也會緊緊黏在Nancy身邊，寸步不離。幸好，在Nancy的悉心照顧下，雷雷的健康逐漸好轉，情緒亦變得較穩定，只是偶爾會比較容易不安，及較愛撒嬌。

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