【DSE】狗狗學霸懂1022個英文單字未算最叻　最強還有...

疫情下DSE放榜，相信考生們心情都會較為緊張，對前路感到不安無助。但成績只是人生中一小部分，以平常心面對便可。這裏搜羅了3隻聰明絕頂的狗狗，牠們除了懂得認字外，還有其他特殊技能，果然天生我才必有用！

狗狗的聰明，隨時會出乎你意料之外。（ig@buddy_crazy_vizsla_life）

要數最聰明的狗狗，可以說非德國牧羊犬Chaser莫屬。雖然牠在2019年時去了彩虹橋，但牠能認得出1022個單字，甚至還會邏輯推理，這個記錄一直未有狗狗能打破。不過，每隻狗狗都有不同才能，除了認字外，還有狗狗懂組英文詞彙，與主人溝通；亦有狗狗透過訓練，能嗅出新冠肺炎病毒！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

辨認單字最強-Chaser

Chaser創下把過千單詞牢牢記了下來的紀錄，當中借用了800個布偶公仔，116個球，以及26個飛盤等工具。牠甚至在《60分鐘時事雜誌》裏出現過，更被CNN和CBS等媒體大肆報道。

提到聰明狗狗，大家是否即時想起已去了彩虹橋的Chaser呢？（IG@chaserthebordercollie）

【點擊圖片看這隻學霸狗狗Chaser，牠究竟認識多少個英文單字呢？】

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運用單字溝通-Stella

除了懂辨認單詞的狗狗外，更有隻懂得運用單詞來與主人溝通的狗狗，牠就是一隻混種狗狗Stella。暫時已學懂超過29個單字，並運用起來組成有意思的簡單句子。

聰明的Stella，可透過這些工具，來和主人溝通。（ig@hunger4words）

【點擊圖片放大看Stella是如何與主人溝通的，看着牠一個個字表達出來，很療癒呀】

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嗅探病毒-Florin

一直以來，我們都知狗狗的嗅覺靈敏，可從事機場安檢以及到事故現場救災尋人。現時，在英國的狗狗Florin，更被培訓成能嗅探出新型冠狀病毒COVID-19的技能。

Florin的最新任務，就是要訓練用鼻子嗅探出新冠狀病毒COVID-19。（medicaldetectiondogs）

【點擊圖片看Florin如何運用自己的才能，來協助人類檢測出新型冠狀病毒COVID-19】

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所謂天生我才必有用，和人類一樣，每隻狗狗都有自己的技能，只在乎於能否有效將技能發揮出來。每隻狗狗在訓練時，都有挫敗的時刻，但牠們從沒放棄！

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