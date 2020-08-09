飛鵝山救小唐狗　港男一個白色謊言騙嫲嫲　讓牠「暫住」14年

一段故事的開始，往往僅是一個眼神、一次回頭，就如港人Alton和其愛犬Rocky，他們的命運就在14年前因那一眼而改寫。Alton當年不顧家人反對，將流浪在外的Rocky帶回家，並用一個小小的謊言，成功令牠在家「暫住」了14年。

14年前的一個雨夜，唐狗Rocky與港人阿樂（Alton）的命運意外有了交集，自此改變了彼此生命的軌跡。這場「邂逅」說來浪漫，當時年僅18歲的Alton在飛鵝山上偶遇獨自流浪的年幼唐狗Rocky，不理家人反對，毅然將牠帶回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Rocky第一天回家時的模樣。（受訪者提供）

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當晚，Alton在與友人駕車上山途中，一眼瞥見路旁有個嬌小的身影，特地折返查看後才驚覺是頭幼犬。雖然Alton自幼已鍾情於狗，但家人一直反對養狗，因此他亦不敢貿然帶這小狗回家。於是，他暗自許下承諾，如回程時再次相遇才帶走小狗。結局當然如他所願，他遂下定決心對孤苦的小狗伸出援手。

Alton的家人看到小狗後暴跳如雷，尤其是嫲嫲。為了安撫家人，他邀請嫲嫲為小狗取名Rocky，又稱Rocky只會「暫住」。豈料這一住就是14年，家人亦在這些年間逐漸開始接受Rocky，對牠寵愛有加。

望大眾多加關愛唐狗

日漸年老的Rocky半年前曾不幸中風，沒法行走；幸得Alton及時察覺，僅花了半個月就成功讓牠完全康復。14年前的一個小決定，不但改寫了Rocky的命運，更改變了他一家的生活。飼養唐狗多年的Alton坦言，最心酸是屢見唐狗被嫌棄，「唐狗唔等於Cheap狗，佢哋同樣需要愛與被愛！」

▼▼▼▼同場加映：唐狗甚有靈性，也許就連離去一刻也不忘考慮主人感受▼▼▼▼