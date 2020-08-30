【貓行為】約好飯後一起去玩！烏龜吃太慢　橘貓下秒現世界級反應

喵星人雖然表面冷酷又高傲，但牠們也有體貼的一面。美國一隻橘貓為了遷就烏龜好友，默默地在旁等對方吃飯。然而，貓咪始終敵不過「龜速」，在等待期間流露出自然反應，逗笑一眾網民。

美國飼主Karl Kuehn家中非常熱鬧，不但有數隻貓咪，更有狗狗和烏龜。雖然寵物們品種各異，但牠們均相處得非常融洽，尤其是烏龜Tortie和橘貓Hamberton。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

美國飼主Karl Kuehn同時養有貓咪和烏龜。（Instagram@lazyboneskuehn）

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牠們的感情份外要好，總是待在一起。有天，Hamberton心血來潮想找Tortie嬉戲，但碰巧撞上Tortie的用餐時間。Hamberton眼見好友正專心地享用美食，便體貼地坐在一旁，默默地等對方吃完。

但烏龜的速度又怎能和貓咪相比？Hamberton一直耐心等候，但Tortie一直慢條斯理地吃，最後牠終於等不下去了！網民們看到牠們溫馨又有趣的互動也不禁大笑。飼主Karl指，雖然Hamberton和Tortie關係要好，但牠們從不擁抱，彼此間有著獨特的相處方式。

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