【流浪貓】鄉郊撿奇異小貓　愈養愈不妥　上網一查才知道牠不能養

世上有不少好心人，當他們發現路邊有流浪小貓、小狗，都會試著把牠帶走，為牠尋找新家。哥倫比亞日前有位暖男，在鄉間小路救走一隻流浪小貓。及後，他發現這隻「小貓」跟家貓好似略有不同，上網一查發現牠不能養？

男子在路邊撿到一隻「小貓」，及後發現牠是某種動物？（Facebook圖片：Cortolima Corporación Autónoma）

日前，哥倫比亞有位男子Elber Guzmán騎摩托車經過一條鄉間小路，突然看到路邊有隻小貓，他不忍心那麼細小的貓咪流離失所，於是帶走了牠，打算為牠尋找新主人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Elber把牠帶回家後，發現牠的樣子、行為都跟一般的家貓不同，於是上網搜查牠的真相身份，意外發現牠是隻......

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得悉「小貓」的真實身份後，Elber馬上聯絡當地野生動物組織，把牠送到野生動物護理及評估中心。中心獸醫為這隻「小貓」檢查後，發現牠目前只有兩個月大，除了營養不良之外，身體沒有大礙，當牠的健康情況穩定下來，便會把牠送回棲息地。

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大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

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不少寵主都認為唐狗是「驚喜包」，全因牠們是混種狗，身上帶有不同狗狗的基因，所以有機會是隻小狗，也有機會是隻巨狗。不過其實所有狗狗都有變成巨狗的機會，外國有名網民便上載了愛犬2個月與7個月的成長對比照，結果不少網民都有共鳴！

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日本北海道的公路上，有網民撿到一隻無助的小狗，於是便帶牠回家，並在網上替牠找主人。萬萬沒想到回應的人相當熱烈，更有人直接指出，這小狗身份並不簡單。

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