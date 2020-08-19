【海高斯風球】打風嚇破膽　5招教爸媽安撫貓狗免不安

颱風海高斯來去匆匆，伴隨着是連串大風大雨以及行雷。這些突然而來的巨響強光，往往會令家中毛孩感到不安惶恐。因此，作為爸媽的大家，一定預先準備好，以免毛孩在打風時受驚焦慮。

毛孩遇到打風時，情緒會顯得很不安，爸媽應要多抽時間陪伴牠們。

又踏入颱風季節，家中毛孩總是對突然而來的天氣變化顯得很不安。面對雷聲、風聲、雨聲以及閃電，都是令牠們情緒起伏的原由。有些狗狗在聽到突然雷聲巨響，更會出現爆籠行為，因此爸媽在打風時，應特別留意家中貓狗情緒，並作出相對應的安撫方法。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓狗遇上打風時的驚恐反應：

1. 躲藏、發抖

2. 表現不安，例如喘氣、流口水、跑來跑去，甚至有失禁等現象

3. 焦慮反應，畏首畏尾地想躲起來

4. 突然想往屋外逃跑，會做出爪門，咬籠，甚至想跳窗等行為

5. 如狗狗是養在花園，會有跳欄、刮洞等行為

【點擊圖片放大看，有哪些方法可讓家中毛孩從打風的恐懼中平伏下來】

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除了以上方法外，其實當毛孩遇上打風情緒不安時，最重要的是爸媽要冷靜處理，先把自己情緒控制好。你的大呼小叫，只會令毛孩感到更為不安。

另外，當毛孩出現不安情緒時，不要匆匆便去抱起毛孩。因為你總不能每次打風落雨，都緊跟在毛孩身旁。行雷閃電沒什麼可怕，有時候放手讓毛孩自己面對，也是不錯的選擇。

應讓牠有機會去適應突然出現的行雷閃電，慢慢習慣。而你的角色是牠們最後，最穩妥的後盾，給予鼓勵支持與動力！

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