鬼節七月十四｜貓貓對靈異事物特別敏感？25幅貓一瞬被附身照片

轉眼間，已經踏入農曆七月。有些人會把農曆七月稱為「鬼月」，全因七月是鬼門關大開的日子。 有傳動物對靈異的事物特別敏感，當牠們忽然性情大變地看著某個角落，或許是看到了常人看不到的東西。日前，有網民便在facebook群組張貼了一張貓照，更稱貓咪「被附身了」，到底是怎麼回事呢？

貓咪：「嘻嘻嘻。」（facebook圖片：徐嘉璘）

日前，有網民徐嘉璘在facebook群組分享了一張貓咪Kuma的照片，Kuma在相中面目猙獰，牠不單露出了尖尖的虎牙，而且眼睛半開半閉，瞳孔只剩一條細線，看起來令人毛骨悚然。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「鬼月還沒到不是嗎？還是你被附身了、還是家裡不乾淨？」爸還有帖文留言指，貓咪天天練。結果帖文一出，有不少網民都說家裏也有被附身的貓咪！

▾▾▾25張貓咪「鬼上身」照，一直翻白眼是怎樣回事？！▾▾▾

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爸把貓咪「附身照」分享到facebook群組「貓咪也瘋狂俱樂部」吸引多達1千7百多位網民點讚，部分網民留言指：「這要需要神父了」、「屍變了」、「表情100分」、「快灑鹽」。也有網民指出，貓咪是壞掉了。大家家裏的貓咪也會這樣嗎？

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貓咪是種令人又愛又恨的生物，雖然牠們一舉手一投足也可愛得融化人心，但牠們的性情飄忽，難以捉摸。台灣一名漫畫家本身也是貓奴，他日前將貓奴的日常經歷，總括成16項「靈異」體驗，惹來貓奴們大呼有共鳴！

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