爸強烈抗議養狗　金毛尋回犬入屋後局面扭轉　關鍵竟然是這個？

或許一開始，不是所有人都能接納家中突然多了一隻狗狗，但如果一切準備好，狗狗的到來可能令你對牠改觀。在澳洲墨爾本，有對曾相當反對養狗的父母，最終不敵女兒百般懇求，答應在她畢業時送上狗狗作禮物。但萬萬沒想到，最喜歡這禮物的人，竟然會是當初最反對養狗的爸爸！人狗之間的緣份，真的難以解釋。

大家在說我嗎？我叫Oliver呀！（ig@x.oliver.and.company.x）

這個極暖心的故事，來自澳洲墨爾本，再一次證明，人狗之間的結緣，往往是你意想不到。Rachael Rodrigues從小便很想養一隻狗狗，但爸媽都認為狗狗要花時間去照顧，女兒一定沒有肯心，所以遲遲沒答應。但最終仍敵不過女兒懇求，在她畢業時送上狗狗作禮物，希望能培養她的責任感。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟是什麼令Rachael爸爸，從反對養狗轉變成一個窩心狗奴】

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爸爸和Oliver的關係就像兩父子，但爸爸從不肯承認。Oliver完全搶走了爸爸對我的愛！不過，我也不會這麼小氣而對牠生氣喇！ Rachael Rodrigues

狗狗這麼可愛，有誰能抗拒牠的魅力。如果你還在猶豫是否家裏養狗狗的話，何不給狗狗和自己一個機會，只要你已預先做好了準備，讓狗狗來到你家，牠將會給你一個意想不到的驚喜。

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