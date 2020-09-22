貓減肥｜媽要離家工作託嫲嫲照顧貓10日　回家見唐貓露雙下巴嚇呆

「一日不見，如隔三秋」。台灣有貓主因工作要離家10日，託男朋友的嫲嫲照顧家中唐貓「Panda」，要與愛貓分離多天，主人非常掛念牠。誰知主人工作完急急回家，驚見Panda完全大走樣，令她非常驚訝。

Panda是一隻唐貓，非常親人，經常喵喵叫，天生就擁有一條小鬍子，十分可愛。（受訪者提供）

台灣貓主馮小姐接受《香港01》訪問時表示，Panda是一隻1歲3個月的唐貓，是她男朋友在街上收編。牠喜愛喵喵叫，常常要叫到有人摸牠，才會安靜下來，很懂得撒嬌。早前她因為工作要離家10天，深怕主子無人照顧，故交託男朋友的嫲嫲幫忙照顧。但是馮小姐工作完回家，發現昔日的Panda身形至少大了一至兩個碼，變成了一隻不折不扣的大肥貓……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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馮小姐指，她也覺得Panda變胖很可愛，但也會擔心健康問題，故Panda已經轉回昔日的飲食方式，亦不會吃不飽。唯一不同的就是，當嫲嫲到訪，Panda一聽到聲音就會吵著要找嫲嫲， 牠以為看到嫲嫲就會有吃不完的罐頭呢！

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