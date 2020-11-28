日本柴犬原本坐雙腿撒嬌　爸突然拿出「刑具」　牠瞬間變惡犬

很多主人都會選擇在家中自行幫寵物清潔，例如洗澡、剪毛，但不是每位主子都會乖乖就範。 早前有日本網民在社交平台分享柴犬「Hana」的搞笑影片。片段入面，可以看到Hana原本坐在主人雙腿上，非常開心，露出滿足的笑容。突然主人拿出一樣物件，Hana隨即呲牙咧嘴，之後更不停扭動身體，希望從主人的懷抱中逃走。

柴犬Hana天生一副明星相，經常賣萌。（Instagram@hanachan_1111）

日本狗主養了一隻11個月大的柴犬Hana，牠有著柴犬的典型可愛賣相，十分精靈，並常常黏著主人。早前主人有天覺得非常疲累，躺在床上休息時，Hana全程在旁邊看著主人，就像守護主人一樣，貼心舉動令主人感到很溫暖。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

但原來Hana亦有發惡的一面，日前主人抱著牠，讓牠在自己懷內撒嬌，Hana原本非常享受，心情看上去相當好。突然主人拿出一樣物件，Hana看到後即刻變臉，還對主人呲牙咧嘴，身體還不斷扭動，企圖逃走。

▾點擊圖片觀看，柴犬Hana看到這樣物件，瞬間變臉，隨即對主人呲牙咧嘴！▾

+ 28 + 28 + 28

網民看完影片後，紛紛笑指「這隻柴柴真聰明」、「爸爸很棒！」、「Hana很有表演慾」、「成不成功是後話，先兇了再說」、「汪：乖孩子只能默默承受，我要做壞孩子！」，亦有網民欣賞主人的行為，「爸爸不是送牠到寵物店給陌生人護理，可以大大減少牠的壓力」。

▼▼▼▼▼同場加映：飼主養了柴犬5年，竟被路人一句突破盲點！？點擊圖片了解▼▼▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

▼▼▼黑柴「閃電俠」繪畫了超獨特的「魔法陣」！點撃圖片放大看▼▼▼