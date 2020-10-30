俗語話，「十隻黃貓九隻肥，還有一隻特別肥。」台灣有貓咪看來要打破這個定律了。 有網民日前在社交平台發佈了幾張貓咪在家耍廢的照片，每一張照片都可以看到牠不經意地展示自己的肌肉，露出結實的手臂線條，令主人備受威脅，亦不禁認為「牠是故意在我面前這樣做」。但原來貓咪的肌肉是自己辛苦練出來，每天都在家中玩單槓、爬牆，更偷練猥褻神功，簡直就是貓界李小龍！

簡先生家中有兩隻貓貓，一隻叫「77」，另一隻就是「小五」，牠們感情非常好。（受訪者提供）

貓主簡先生接受《香港01》訪問時表示，兩隻貓貓都是領養回來，現時接近兩歲。當初牠們是被人用紙箱裝著，遺棄在地庫，更染上貓瘟，幸好牠們意志力夠強，幾個月後戰勝病魔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

簡先生指，小五比較活潑好動，終日在家跑跑跳跳，更經常玩單槓、爬牆，密密閉關練肌肉，打造自己成為貓界武打巨星。牠亦常常會在主人面前，展示自己完美的身材。簡先生憶述，小五起初原來是私下練這猥褻神功……

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網民看到小五的肌肉照後，紛紛笑指「你出門時，牠都在舉啞鈴」、「小心主子練七傷拳越練越傷，還有小心被貓貓七傷拳擊中」、「這個被揍一拳會不得了」、「為什麼我們的只有肥肉？」、「最好不要惹牠」、「貓的肌肉都比我的還大」、「明明都有橘貓的基因，但我們家的只有一坨肥肉…」。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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這個浪浪覓家後大蛻變的故事，發生在美國洛杉磯。Dinah從前是隻皮包骨滿身是跳蚤的浪貓，幸好牠被人救起了，並有好心家庭收養。不足1年時間，牠已脫胎換骨，變成小婦人般高貴美麗。

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瘦弱三色貓Nico在3個月前被收養，經過貓主悉心照顧後，竟變身成仙氣美女？到底貓主在Nico身上施了什麼魔法呢？

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