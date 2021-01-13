狗減肥｜68kg金毛尋回犬肥得像炸雞　一年減28kg成功變狗界郭富城

金毛尋回犬給人的印象，大都苗條身形好。但這隻來自美國的金毛尋回犬，卻被前主人養到超肥，體重更達150磅，肥得連上落樓梯也成問題。 新主人收養這金毛後，因擔心牠過肥引發健康問題，於是決定要替牠好好減肥。經過一年的努力，金毛減去60磅，回到正常體重，變成超帥狗。

這麼肥的金毛尋回犬，連走路也成問題。（ig@orangeboyphil）

這隻叫Phil的金毛尋回犬，生活在美國加州。從前一直被前主人疏於照顧，雖然有提供足夠的食物，卻沒有給牠運動的機會，因此Phil體重暴漲。早前更因搬家關係，前主人將牠送到收容中心棄養。

Kelsey在接手收養Phil後，便積極開始安排狗狗的減肥計劃。因為Phil體重高達68公斤，沒法正常的爬上樓梯，就連走路都成問題。由於Kelsey住在二樓的公寓，因此這對Phil來說是一項很大的挑戰。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何媽媽Kelsey會稱Phil是炸雞呢？遠看其實也真有點像】

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減肥之路是艱辛又充滿挫折的，但Kelsey願意與金毛Phil共同面對，因為Kelsey知道，如果繼續讓狗狗肥胖下去，便很容易引發起不同的疾病。

Kelsey回憶起當初Phil第一次自己順利踏上回家的樓梯後，回過頭對她露出一個大大的笑容時，牠的滿足與驕傲，是Kelsey繼續帶領Phil減磅的最大動力。

現在Phil已經6歲了，喜歡陽光與海灘的牠身體很是健康。雖然現在媽媽還是稱牠是炸雞（chicken nugget），但明顯已和從前大大不同了！

同場加映：另一隻減肥狗，瘦身後幾乎認不出來！

在美國，有隻狗狗因過肥全身病痛，被人棄養街上。在動保組織義工救起後，輾轉來到新暫託媽媽手裏。媽媽用盡一切方法，都希望狗狗能把體重減下來，這全因為她清楚明白到，肥胖的潛藏危險。

【點擊圖片放大看，狗狗的前後轉變有多驚人】

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同場加映：狗狗減肥方法有很多方法，這次媽媽決定讓狗狗去游水

早前台灣有狗主在社交平台分享，帶家中哥基犬「咘咘」到泳池游泳的趣事。3歲半的咘咘因為過重問題，已經連續3個月到泳池游泳。但日前一次游泳訓練中，牠臨下水時，突然拒絕跳入水裡，並做了一個動作，令主人哭笑不得。

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