大多數流浪狗都對人類充滿戒心，擔心人們會故意傷害牠、為牠帶來威脅，只有少數狗能夠打開心屝，主動親近人類。 韓國有位老婆婆，每天都用環保袋載著6隻小狗鬼鬼祟祟搭巴士，有好心人擔心她會傷害小狗，於是偷偷跟蹤她。結果尾隨她到墳場，才發現是誤會一場，更揭開了暖心真相。

老婆婆每日3次帶著小狗搭巴士去墳場。（Youtube截圖：Kritter Klub）

韓國有位老婆婆每天早午晚都會用環保袋帶著6隻小狗出門，她日復一日帶著小狗去坐巴士，令不少路人感到奇怪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起初，路人以為老婆婆會做出傷害小狗的行為，於是偷偷跟蹤她。當他尾隨婆婆到達墳場後，才發現是一場誤會！而且婆婆每天奔波勞碌還藏著一個暖心的原因！

▾▾▾老婆婆每天3度帶6隻小狗到墳場，背後藏暖心原因，點撃圖片揭開真相！▾▾▾

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動保人員得悉老婆婆目前面對的困難、評估狗媽媽的狀況後，考慮到狗媽媽只有三隻腳，繼續在墳場附近流浪亦容易有危險，於是用誘捕的方式成功捕捉狗媽媽，並帶牠到獸醫裏檢查、治療，在牠健康情況穩定下來後，會交給老婆婆收養。

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