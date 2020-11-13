木村拓哉48歲生日　男神IG獨愛狗狗　汪合照比女兒心美光希還要多

今日是男神木村拓哉48歲生日，他與工藤靜香誕下的女兒木村心美和木村光希，今天凌晨就在社交平台Instagram（IG）發文祝賀，更大晒昔日從未曝光的家庭照！ 木村因應疫情關係，在今年5月亦開了IG跟粉絲互動，不過他的IG則甚少張貼女兒、妻子的照片，反而時常張貼另類的家庭照。

日本藝人木村拓哉48歲生日，他與工藤靜香誕下的女兒木村心美和木村光希，今晨就準時在IG發祝賀文，並大晒兒時的舊照片、影片，從照片就可以看出木村把兩位女兒當成寶貝，光希更寫上：「Happy Birthday to the best dad!」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

木村因應疫情關係，今年大部份時間都留家抗疫。為了持續跟粉絲互動，木村今年5月還特意開設了IG帳號。他亦時常在IG大曬家庭照，不過太太工藤靜香、女兒木村心美和木村光希都從沒出現在這種「家庭照」裏！

▾心美和光希大曬兒時照！不過男神就獨愛狗狗？點撃圖片放大：看木村家庭照▾

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其實木村是圈中有名的愛狗之人，家中養有3隻狗狗，包括貴婦狗「Amur」和「Etoile」，及英國古代牧羊犬「Hikaru」。日本的新冠肺炎疫情反覆，市民均不敢掉以輕心，因此木村也積極留在家抗疫，愛犬們在其Instagram上的出現頻率亦隨之大大提高。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

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張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

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受疫情影響，Janice Man近日減少外出，不時在家做運動，更令其豪宅設計曝光於大家眼前！其實在較早時間，Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢，顯露出與別不同的氣派。

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