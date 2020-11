木村拓哉48歲生日　男神IG獨愛狗狗　汪合照比女兒心美光希還要多

今日是男神木村拓哉48歲生日,他與工藤靜香誕下的女兒木村心美和木村光希,今天凌晨就在社交平台Instagram(IG)發文祝賀,更大晒昔日從未曝光的家庭照! 木村因應疫情關係,在今年5月亦開了IG跟粉絲互動,不過他的IG則甚少張貼女兒、妻子的照片,反而時常張貼另類的家庭照。

日本藝人木村拓哉48歲生日,他與工藤靜香誕下的女兒木村心美和木村光希,今晨就準時在IG發祝賀文,並大晒兒時的舊照片、影片,從照片就可以看出木村把兩位女兒當成寶貝,光希更寫上:「Happy Birthday to the best dad!」►毛孩子有IG了,來追蹤我們吧!

木村因應疫情關係,今年大部份時間都留家抗疫。為了持續跟粉絲互動,木村今年5月還特意開設了IG帳號。他亦時常在IG大曬家庭照,不過太太工藤靜香、女兒木村心美和木村光希都從沒出現在這種「家庭照」裏!

▾心美和光希大曬兒時照!不過男神就獨愛狗狗?點撃圖片放大:看木村家庭照▾

+ 65 + 65 + 65

其實木村是圈中有名的愛狗之人,家中養有3隻狗狗,包括貴婦狗「Amur」和「Etoile」,及英國古代牧羊犬「Hikaru」。日本的新冠肺炎疫情反覆,市民均不敢掉以輕心,因此木村也積極留在家抗疫,愛犬們在其Instagram上的出現頻率亦隨之大大提高。

▾▾▾往下拉繼續看明星寵物故事▾▾▾

「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場,成功在內地闖出一片天,更與內地女藝人張茜結婚,於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室,還有大花園,可以讓愛犬自由散步。

▾▾▾點撃圖片放大:看張衞健的貓狗及豪宅奢華裝修!▾▾▾

+ 10 + 10 + 10

點撃看全文:【張衞健住5000呎豪宅有幾豪?花園大過市區狗公園 只是小兒科】

歌手JW(王灝兒)與卓悦太子爺Tarzan交往數年,近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片,令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人,相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

▾▾▾點擊放大看JW男友家有多大!▾▾▾

+ 22 + 22 + 22

點撃看全文:【JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電】

張敬軒(軒仔)居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅!他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡,分享牠在屋內的生活,究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活,是怎樣的呢?

▾▾▾點撃圖片放大:看張敬軒復古風大宅▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

點撃看全文:【張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意?】

受疫情影響,Janice Man近日減少外出,不時在家做運動,更令其豪宅設計曝光於大家眼前!其實在較早時間,Janice Man愛犬小黑的Instagram亦不時拍攝到屋內的裝潢,顯露出與別不同的氣派。

▾▾▾點撃圖片放大:窺探Janice Man愛犬的奢華生活▾▾▾

+ 5 + 5 + 5

點撃看全文:【Janice Man 文詠珊千呎豪宅曝光 即睇狗狗每日點過奢華生活】