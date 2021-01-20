唐貓在疫情下做兼職郵差　天天帶神秘信件回家　爸媽生活從此改變

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-20 17:02

在疫情下，人與人之間的隔閡似乎又增加了不少，但透過萌貓的助攻，能否打開一個另類的交流方式。 在英國倫敦有一對情侶，家中的貓咪突然做起兼職來，把一張又一張的小紙條帶回家，令他們的生活起了變化。在疫情隔離下，他們透過貓咪找到了新樂趣。

這則有趣的故事，來自英國倫敦一對情侶，他們開心地在Twitter裏分享出來。29歲的Olga Shipunova和37歲的男友Zack King，在幾個月前開始，便發現貓咪Billy在獨自外出散步回家時，身上總會多了張小紙條。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在紙條裏，對方表示貓咪常來到他家，而他也十分喜歡貓咪，並查詢貓咪名字，以及牠喜歡吃什麼。Shipunova覺得很有趣，生活還因為這些紙條而作出極大改變！

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在疫情下，許多地方都需要居家隔離，又或是建議盡量減少外出，降低被感染機會。人與人之間的溝通機會，像是多了一重障礙。但沒想到貓咪Billy，卻在鄰居間打開了一個新的溝通方法，接近彼此距離。Zack希望鄰居能夠一直保持匿名，只要他們一日還收到小紙條，就會繼續回信。

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同場加映：貓咪擅闖民居當產房誕3貓 屋主得悉原因後淚崩秒收養

土耳其有位屋主聽到屋外有流浪貓敲門、喵叫，她以為貓咪肚餓，於是開門讓牠進屋，結果牠竟然在沙發上誕下3隻小貓，讓她措手不及！她向鄰居打聽，才知道貓咪曾有傷心經歷。

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同場加映：貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜

在美國，一個多月前，有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。

點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？

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