暖包缺貨│貓店長化身出租保暖神器　客人擱下百元鈔：我要包整天

最近寒流侵襲，許多地區都氣溫驟降，暖包可以說是最為搶手的商品。 在台灣九份工作的網民，最近分享了一張有趣的相片，引起不少人討論。因為在這暖包缺貨的情況下，有店主忽發奇想，找到用喵星人來賺錢的有趣商機！

這些有趣的相片，有台灣網民Betty Lin所分享出來。她指最近受寒流影響，天氣一直寒冷，因此市面上的暖包都供不應求。這天她剛巧與隔壁賣手袋的老闆娘聊天，說買不到暖包。這時老闆娘靈機一觸，將舖裏的貓咪塞到她懷裏，更笑指這是一個商機。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟喵星人在這時候，如何創造出有趣的賺錢方法？】

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買不到暖暖包嗎？走過路過不要錯過，行動暖爐在此，快來擼擼牠，一次只要10元，溫暖你的身心靈。

這個貼地的有趣告示，令遊客與附近的街坊都表示有趣極了。「我也要！」、「太可愛了吧」、「哪裏可以買到」、「放一百是要擼到爽嗎？有沒有限時」、「包了牠怎麼計？」、「自己罐罐自己賺」、「喵星人比貓奴還懂賺錢」、「貓咪吃大虧了，有想過牠感受嗎？不過我喜歡！」

▼▼同場加映：台灣有位飼主日前（11月3日）剛搬到新家，結果貓咪透過新屋窗戶的夾縫離家，下落不明。她跟家中另一隻貓哥哭訴，結果貼心貓哥不忍媽傷心，竟然偷偷離家尋貓，後續的故事更峰迴路轉......▼▼

▾▾▾貓咪不忍媽難過，竟漏夜出門尋妹？點撃圖片放大：看意想不到的後續▾▾▾

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點擊連結看全文：搬屋走失貓妹妹媽痛哭 生性貓哥偷出門搜索 結果只有一隻貓回來

▼▼同場加映：寵物走失是每位寵主的惡夢，因為往往要耗費大量時間和耐性才能成功尋回愛寵，是場心理及生理上的考驗。網民陳先生的愛貓日前不慎走失，陳先生數日來不辭勞苦四處尋找，甚至還弄得頭破血流，但最終順利找回貓貓，他坦言一切也值得。▼▼

▼▼▼▼▼點擊放大看陳先生為何為了尋貓弄得頭破血流▼▼▼▼▼

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